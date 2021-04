Francia inyectará una segunda dosis de las vacunas de Pfizer o Moderna a los pacientes menores de 55 años que han recibido ya una primera de AstraZeneca, tras haber recomendado no inyectar esta a ese grupo de edad por los riesgos de sufrir trombos. El ministro de Sanidad, Olivier Véran, declaró ayer en la radio RTL que esa es la solución que preconiza la Alta Autoridad de Sanidad (HAS) para la segunda dosis de las más de 500.000 personas, en su mayor parte sanitarios, de esa franja de edad vacunados con una dosis de AstraZeneca.

Ese organismo, encargado de autorizar todos los medicamentos en el país, recomendó el pasado 19 de marzo suspender las inyecciones con la vacuna británico-sueca a los menores de 55 años tras la aparición de algunos casos de trombos.

La HAS indicó posteriormente que combinar los dos tipos de vacunas no presenta ningún riesgo para los tratados. El jefe del servicio de Enfermedades Infecciosas del hospital Henri Mondor de Créteil, Jean-Daniel Lelièvre, miembro de la HAS, avanzó que todo apunta a que puede incluso tener efectos positivos.

Combinar ambas “da respuestas inmunitarias que son más importantes que cuando se utiliza una única vacuna”, agregó el experto, que recordó que este tipo de estrategias se usa ya en la lucha contra enfermedades como el sida o el ébola.

España aún no ha decidido qué pasará con las personas menores de 60 años que ya han recibido la primera dosis.