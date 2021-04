El municipio ourensano de Carballeda de Valdeorras estará, desde el lunes día 12 a las 00:00 horas, en el nivel máximo de restricciones, junto a O Grove y A Pobra do Caramiñal. Esto significa que no se podrá salir del municipio, la hostelería estará cerrada (salvo comida para llevar o recoger) y estarán prohibidas las reuniones de no convivientes, ya sea en espacios públicos o privados.

Así lo ha decidido la Xunta tras la reunión de ayer del subcomité clínico, que asesora a la Administración autonómica en la toma de decisiones por la pandemia.

Además, estarán en el nivel alto de restricciones desde el lunes ocho ayuntamientos: Boiro, Barreiros, A Pobra do Brollón, Monterrei, A Illa, Boimorto, O Irixo y Carral. En este nivel, la hostelería solo puede servir en las terrazas con un aforo del 50 por ciento.

En el nivel medio de restricciones se quedarán los municipios de Rábade, Ribadumia, Soutomaior, Vilaboa, Vilanova, As Neves, Noia, Sanxenxo, Meis, Baiona, Gondomar, Carballiño, Cortegada y Padrenda. En este nivel, la hostelería interior está permitida al 35 por ciento y en el exterior, en terrazas, al 50 por ciento.

En el resto de ayuntamientos gallegos, estarán vigentes las restricciones del nivel medio bajo, es decir, hostelería en interior al 50 por ciento y exterior en terrazas al 75 por ciento.

La hostelería está abierta hasta las 21 horas en todo el territorio gallego (en el que está permitida su actividad). Las reuniones en el exterior pueden ser de hasta seis personas no convivientes y en interior, de máximo de cuatro personas, incluidos los domicilios desde hoy.