Boda aristócrata en Galicia: La 'influencer' viguesa Lucía Bárcena se casa este verano con un Hohenlohe

El 12 de julio de 2020 la influencer viguesa Lucía Bárcena anunciaba su boda en su perfil de instagram: Foto favorita, con mi persona favorita, en mi sitio favorito del mundo justo después del SI más rotundo de mi vida ❤️. Así terminaba la emotiva publicación escrita por la novia de Marco Juncadella Hohenlohe, con una foto de la pareja en un barco, en Ibiza.

Pues parece que la pareja ya tiene lugar y fecha para su enlace, según anunció en las últimas horas la revista Hola. Las páginas de esta publicación aseguran que la boda será el 24 de julio de este 2021, en Galicia. La elección del lugar no podía ser más apropiada. Y es que ambos contrayentes tienen mucho que ver con la comunidad gallega donde sellarán su aristocrático enlace, ella por nacimiento -es viguesa-, y él por patrimonio familiar.

El abolengo es cosa de él, y es que Marco es hijo del expiloto de automovilismo y empresario José María Juncadella, y de la princesa Cristina Hohenlohe, una de las dinastías más antiguas de Europa, plagada de príncipes y princesas. Además, también es sobrino segundo de Anna Gamazo, y primo lejano de la actual duquesa de Medinaceli, apellido vinculado al lugar donde será la celebración: el Pazo de Oca, en A Estrada, o como es popularmente conocido el Versalles gallego, por sus impresionantes jardines, y propiedad de los Medinaceli, la familia emparentada con el novio, y la más antigua de la nobleza española, ya que desciende del rey Alfonso X El Sabio.

Pasarela no sólo de nobles y personalidades

Los vecinos de A Estrada ya están acostumbrados a que la nobleza visite en verano su localidad, por el acto que alberga el pazo cada mes de agosto. Se trata de la celebración del Sagrado Corazón, una fiesta en la que el duque de Segorbe, Ignacio de Medina y Fernández de Córdoba, y su familia reúnen en la misma mesa a miembros de la nobleza, la política y la cultura española. Y es que desde que el noble visitó por primera vez el Pazo de Oca, a principios de los años 70, el también presidente vitalicio de la Fundación de la Casa que acumula el mayor número de títulos nobiliarios de España, no ha dejado de acudir puntualmente a su cita veraniega con la joya gallega de los Medinaceli, que se construyó, como se conoce hoy en día, en los siglos XVII y XVIII.

Pero el enlace que se vivirá este mes de julio en A Estrada, será sin duda una gran pasarela no sólo de nobles y personalidades del país, y de aristócratas europeos. Y es que la actividad de la novia, una de las grandes 'influencers' del momento, que cuenta con más de 328.000 seguidores en Instagram, podría convertir el acto en la 'Boda del año' en España, teniendo en cuenta los rostros conocidos que podrían asistir a este evento.

Las Islas Cíes, La Toja, karts y golf, antes del enlace

Pero esta 'Boda del año', no sólo lo sería por sus invitados, si no por el extenso programa de actividades que los novios prevén realizar antes de darse el 'Sí quiero'. La revista de papel couché también avanza en su noticia que la pareja tiene previsto realizar una carrera de karting, una escapada a las Islas Cíes, un torneo de golf, y un cóctel en el Hotel La Toja, en los días previos al casamiento. Todo un acontecimiento que esas jornadas situará a Galicia en el foco mediático de la prensa rosa.

Y es que los novios pretenden que ese momento sea inolvidable, en la tierra de Lucía Bárcena, viguesa de nacimiento con residencia en Madrid desde hace diez años, y que suele presumir de su ciudad en redes sociales, y en cuanta entrevista concede a los medios de comunicación. En su perfil de Instagram encontramos algunas fotos en las playas de la Ría de Vigo, como Canido o Liméns, durante sus visitas veraniegas a Galicia.

Un claro ejemplo de su pasión por Vigo es este reportaje que la revista ELLE le realizó hace tan sólo unos meses, en el que visita sus lugares preferidos de la ciudad.

LA NOVIA | ¿Quién es Lucía Bárcena?

Lucía nació en Vigo un 18 de junio de 1993. A pesar de que su grandes pasiones fueron la moda, los viajes y la fotografía, decidió estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo, una vez finalizado sus estudios tomó la decisión de visitar Bali ( Indonesia), y ese viaje le cambió la vida. Fue en el país asiático donde creó su primera colección de traje de baño y un blog, titulado 'Babibalu', donde publicaba las fotos de sus looks, y recomendaciones de playas y restaurantes, hasta dar el salto a Instagram. Seis años después, la 'influencer' viguesa aglutina cerca de 330.000 seguidores en un perfil en el que combina moda, estilo de vida y viajes, y sus mejores momentos con el que pronto será su marido.

A dos meses de cumplir 28 años y a tres de contraer matrimonio, Lucía Bárcena tienen un notorio pasado como empresaria, al formar parte de la creación de dos negocios de los que ahora está desvinculada: una marca de baño con piezas en crochet ,y una firma de ropa con prendas para eventos o invitadas a bodas.

EL NOVIO | ¿Quién es Marco Juncadella Hohenlohe?

Nació el 9 de abril de 1985, así que esta semana cumplirá 36 años. Estuvo toda su vida alejado de los focos, hasta que se dejó ver cuando formalizó su relación con la viguesa, con la que convive desde el confinamiento. El hijo de la princesa Cristina de Hohenlohe, que se dedica al marketing digital, hacía su aparición en algunas publicaciones de los últmos meses que la instagramer compartió en su perfil. Su pasión siempre fueron los caballos, y empezó a montar a los catorce años. Incluso, representó a España como jinete en la modalidad de salto de obstáculos durante varias temporadas.

En una entrevista concedida hace unos meses a la revista Vanitatis, Marco Juncadella declaró con respecto a la gallega que “lo que más me gusta de Lucía es que exista. La primera vez que la vi no podía pensar y me sigue pasando”, confesó el aristócrata.

Ambos quieren ser padres de familia numerosa, en incluso el deseo de Lucía sería tener diez hijos. "Me parecen pocos", respondía su futuro marido en las páginas de esa revista, en tono de broma.