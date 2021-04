Ranking: ¿cuál es la ciudad con más 'emigración' de Galicia?

Nacer, crecer y seguir viviendo en la misma ciudad no siempre es posible. Es más, en muchas ocasiones es una misión casi imposible. La tarea se vuelve más difícil si la cuna está en un lugar pequeño o rural -aunque cada vez más se repara en las ventajas de establecerse en estas localidades-. Pero nacer en una urbe no lo pone necesariamente más fácil. Por ejemplo, Ourense es la ciudad que menos retiene a su población 'nativa': menos del 46% de sus vecinos llegaron al mundo en la capital de As Burgas. Esto convierte a Ourense en la capital gallega con más foráneos de la comunidad, en el sentido más amplio del concepto. Esto significa que en ese 54% restante se mezclan tanto personas nacidas en otros países como en municipios vecinos.