(Con)vivir con el COVID en el continente de las pandemias

Es solo una foto, pero muchísimo más que esa foto. Henry Lenayasa, un hombre negro con una mascarilla, hace aspavientos al aire como queriendo ahuyentar un enjambre masivo de langostas en Kenia.

Es la peor plaga en 70 años que asola a zonas de cultivo y que llegó justo al mismo tiempo que la pandemia. Pero las restricciones del COVID-19 en la región ralentizaron el esfuerzo para combatirla, porque se rompió la cadena de suministro de pesticidas. Una pandemia que agudiza otra pandemia, más endémica en el continente africano: el hambre. La imagen, tomada por el fotógrafo español Luis Tato es finalista al World Press Photo de este año.

Cooperantes gallegos de ONG’s y voluntarios en África relatan cómo combaten con pocos medios la pandemia que ha resquebrajado la economía y el modo de vida occidental. Su día a día, quizás distinto del pánico de Europa a los contagios, está más pegado a los retos cotidianos de la supervivencia. Han cosido mascarillas de tela, han acercado el agua (y las condiciones higiénicas) a zonas rurales, lo que ha contribuido a frenar la expansión... y también han formado equipos de sanitarios en COVID. Los daños colaterales: el cierre de fronteras y de escuelas ha sido catastrófico tanto para las importaciones como para las niñas africanas, por ejemplo. En muchos países la sanidad no es universal ni gratuita y el precio de las PCR, por ejemplo, subió por las nubes.

“Llevar agua a todos los campamentos en los que trabajamos fue de vital importancia durante la pandemia”, explica la pediatra viguesa Pilar Martínez y cooperante de Da Man, ONG que desarrolla su trabajo en Senegal, “porque mejoraron las medidas higiénicas en las zonas rurales”. Al mismo tiempo, se divulgaron las medidas higiénicas. La doctora viguesa se encontraba en Senegal, precisamente, cuando en España se decretó el estado de alarma y se empezaron a cerrar las fronteras de Europa. “En marzo del año pasado me fui yo sola para allí”, explica. Su hija Lara Santiago, enfermera en la UCI del hospital Álvaro Cunqueiro, también es fundadora y cooperante de la ONG. Pero no viajó en esta ocasión. A Pilar le llegó la noticia el día 15 de que también ‘cerraban’ Senegal. “Me di cuenta de que me tenía que ir”, reconoce. Comenzaron a bajarse las persianas de escuelas, mercados... y Parques Naturales. Una situación crítica en un país en el que la población no tiene despensas y se queda desabastecida. Al final, la médica viguesa lograría “un billete en el último vuelo”. No hubo más conexiones hasta el mes siguiente, de repatriaciones a través de la embajada. Paradójicamente, los casos de COVID se concentraron en la periferia de las grandes ciudades como Dakar. La labor altruista de Da Man, iniciada en 2008, se centra en un colegio con cuatro aulas y una enfermería, al tiempo que atienden a cuatro centros de salud. “Además de escolarizar a 111 niños (y darles de comer en el colegio), ayudamos a sus padres. Con el COVID se provocó una situación muy difícil con el cierre de los mercados y enviamos dinero a familias que no tenían ni para el cereal”, relata Martínez. “Tenemos una cooperativa donde cosen a máquina. Hicimos 5.000 mascarillas que se repartieron gratuitamente”. “A día de hoy, en la zona donde trabajamos solo hubo un contagio”, valora.