Todo lo que tienes que saber antes de hacer planes al aire libre esta Semana Santa

Salir a pasear en compañía

Un agradable paseo en pareja o en grupo siempre es una buena manera de desconectar y despejar la cabeza. Pero esta actividad está sujeta a limitaciones. Solo se pueden formar grupos de hasta seis personas no convivientes y todo el mundo tendrá que estar en casa antes de las 22.00 horas, momento en el que comienza el toque de queda. También se puede coger el coche para dar una vuelta por otro municipio de Galicia con la excepción de Beade (Ourense), el único que mantiene un nivel de restricciones máximas y permanece cerrado perimetralmente.

Una jornada de bares

Ya sea para desayunar, tomar el aperitivo, comer, merendar o cenar, las quedadas en los bares y cafeterías están marcadas por el nivel de restricciones que presente cada concello. En los municipios en nivel alto solo se podrá consumir en terrazas con un aforo del 50%, en los de nivel medio en terrazas al 50% y en interior al 30%; y en los de nivel bajo en terrazas al 75% e interior 50%. Además, en cada mesa solo podrán sentarse en las terrazas hasta un máximo de seis personas no convivientes y en el interior, solo cuatro. También es importante (aunque no obligatorio) escanear el código QR de cada establecimiento en los que nos detengamos con la aplicación PassCOVID de la Xunta para informar y ayudar al control de posibles brotes. Por otro lado, las veladas tendrán que terminarse a las 21.00 horas, momento en el que los locales de hostelería están obligados a echar el cierre.

¿Comemos en la terraza de un restaurante o chiringuito?

Los restaurantes y chiringuitos comparten las mismas restricciones que los bares y restaurantes en lo referente a aforos, grupos y horarios. Por lo tanto, si alguno consigue reservar mesa en la terraza de alguno de ellos debe tener en cuenta que debe de ser para un máximo de seis personas y que deben levantarse antes de las nueve de la noche.

Churrascadas y merenderos

Pocas cosas son más típicas que juntarse con la familia o con la pandilla para asar un buen churrasco y darse una buena comilona. Pero de esta actividad se puede disfrutar con matices. Las reuniones entre no convivientes en domicilios están prohibidas, así que si algún conocido tiene un brasero en su casa y nos invita a pasar el día, la normativa dice que debemos declinar el ofrecimiento. En cambio, si decidimos trasladar el banquete a un merendero en el monte o parque forestal habilitado para ello, se pueden reunir grupos de hasta seis no convivientes.

Un día de playa

Los termómetros rozarán por momentos valores más propios del verano, así que más de uno se animará a pasar un rato en la playa o incluso darse un chapuzón. Pero aquí hay lío hasta que se resuelva si prevalece la normativa autonómica o la estatal sobre el uso de las mascarillas. El BOE ha dictado esta semana que se debe llevar el cubrebocas en todo momento salvo en los momentos del baño, mientras que la normativa gallega establece su obligatoriedad solo mientras se pasea por la orilla o se va desde la toalla al agua. Así que de momento, mientras el Gobierno revisa estas medidas tras la rebelión de algunas comunidades autónomas, mejor tener la mascarilla a mano. Al margen de esto, los grupos de personas que se pueden tumbar a tomar el sol nunca podrás superar ese tope de seis no convivientes.

Pachangas deportivas

También hay a quien le gusta aprovechar estos días libres para hacer un poco de deporte. En Galicia está permitido el deporte individual al aire libre con mascarilla y también la actividad física relacionada con las competiciones federadas. Pero, ¿qué pasa si queremos jugar una pachanga con más gente? En este caso depende del número de personas. En los municipios con un nivel de restricciones por debajo del alto se puede hacer ejercicio en grupos de hasta cuatro personas con mascarilla. Una limitación perfecta para disputar un partidillo de pádel o de tenis pero que complica las cosas para uno de fútbol o baloncesto.

Ir a animar a mi equipo

Todas las competiciones, con la excepción de la Primera y Segunda División de fútbol, permiten público en las gradas. Pero como todo en esta vida desde que irrumpió el COVID, todo está condicionado por los aforos. Siempre un máximo de un 30% y con un tope de 250 personas en interiores y 500 en exteriores. Siempre con mascarilla y con distancia de seguridad.

Salir a navegar

Esta actividad no está al alcance de cualquiera, pero es inevitable ver como con el buen tiempo se llenan las rías gallegas de lanchas, yates y veleros. Pasar una jornada apacible dejándose mecer por las olas es un placer, pero que también debe estar sujeto a las restricciones vigentes, es decir, en el barco solo pueden viajar un máximo de seis personas no convivientes.

Ir de compras

Estrictamente, no es un plan exclusivo al aire libre, pero también es importante tener presente que cada negocio debe de mantener un aforo límite en su interior del 50%. También se puede ir de compras en grupo, pero prestando atención a las restricciones marcadas tanto para interior como exterior: cuatro no convivientes dentro de las tiendas (y respetando la distancia de seguridad con otras personas) y seis en exterior.

Un poco de senderismo

Cada día son más los que se suman a las andainas. La geografía de Galicia está plagada de kilómetros y kilómetros de rutas para descubrir un sinfín de lugares singulares. Pero para realizar estos paseos (siempre con mascarilla) debemos vigilar no juntarnos con más de seis no convivientes. Aunque si se va solo, en pareja o con los hijos, no pasa nada. Solo queda disfrutar de la naturaleza.

El ocio nocturno sigue vetado

Uno de los mayores damnificados por la pandemia del coronavirus es el sector del ocio nocturno. La imposición del toque de queda de 22.00 a 06.00 horas y la imposibilidad de juntar a grandes grupos de no convivientes, mantienen esta actividad con la persiana bajada desde el pasado verano, cuando pudieron reabrir.