Navarra y País Vasco endurecen medidas para Semana Santa

La consejera de Salud del Gobierno de Navarra, Santos Induráin, anunció ayer el cierre del interior de la hostelería a partir de la próxima semana y hasta el 8 de abril ante el incremento de casos de COVID-19 en la región. La consejera confío en que esta medida pueda entrar en vigor “lo antes posible, siempre antes del arranque de la Semana Santa, un periodo especialmente delicado”.

Aforos

Así, el interior de la hostelería, que hasta ahora tenía un aforo en el interior del 30%, quedaría cerrado, pero las terrazas podrán seguir abiertas al cien por cien. Las nuevas restricciones incluyen la reducción de aforos de las grandes superficies, que pasarán del 40% al 30%, y el cierre de bingos, salas de juego y salones recreativos.

Induráin justificó estas medidas ante la evolución de los casos de COVID-19 en Navarra. “Movilidad más interacción social es igual a más contagios y más impacto en el sistema hospitalario y los días que vienen son especialmente propicios para ello”, destacó.

El Gobierno navarro espera contener así el aumento de contagios, que ayer alcanzaron los 205, la cifra más alta desde principios de febrero, y la tasa de positividad asciende al 8,6 por ciento.

Limitación de horarios y cierres perimetrales

El Consejo Asesor del Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI), presidido por el lehendakari Iñigo Urkullu, ha decidido ordenar el confinamiento perimetral de los municipios y los territorios históricos que superen los 400 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Sin embargo, quienes hayan realizado una reserva de alojamiento antes del día 26 podrán desplazarse entre el 1 y el 11 de abril a la localidad donde tenían previsto pasar las vacaciones de Semana Santa.

Además, en los sitios que superen esta incidencia, los bares y restaurantes limitarán su horario de atención al público en el interior de sus locales a las siguientes franjas horarias de 06.30 a 09. 30 horas y de 13. 00 hasta las 16. 30 horas. Las nuevas restricciones también afectarán a los salones de juegos y apuestas, ya que sólo podrán prestar servicios de hostelería en su interior y en esas mismas franjas horarias.

La hostelería anuncia medidas

Ante estas nuevas medidas, las tres asociaciones vascas de empresarios de hostelería anunciaron que presentarán conjuntamente un recurso de nulidad ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). En principio, no tienen intención de pedir al TSJPV medidas cautelares “por razones de plazo”, porque no llegarían a tiempo de hacerse efectivas para las fiestas de Semana Santa, dado que las nuevas normas no se publicarían en el Boletín Oficial del País Vasco antes del lunes y, hasta el martes, tampoco se difundirá la lista de municipios afectados.

Beade será el único ayuntamiento gallego que se mantendrá en el nivel máximo de alerta

Solo el concello ourensano de Beade se mantendrá a partir del lunes en el nivel máximo de restricciones. El subcomité clínico que asesora a la Xunta decidió en su última reunión mantener las limitaciones de este municipio, el segundo más pequeño de la provincia de Ourense, con 384 habitantes, cerrado perimetralmente por siete casos activos de COVID-19. Precisamente ayer se realizó un cribado con el fin de detectar asintomáticos y tratar de frenar así la transmisión del coronavirus.El concello que compartía hasta ahora el nivel máximo de alerta con Beade, Maside, verá aliviadas las restricciones al bajar al escalón alto. Por otra parte, la Dirección Xeral de Saúde Pública de la Consellería de Sanidade informó que, en la última actualización, el número de casos activos de coronavirus en Galicia es de 2.403, de los cuales 900 son del área sanitaria de A Coruña; 177 de la de Lugo; 150 de la de Ourense; 215 de la de Ponteverdra; 515 de la de Vigo; 270 de la de Santiago, y 176 de la de Ferrol. Asimismo, el COVID-19 se ganó una nueva víctima mortal ayer, una mujer de 74 años que permanecía hospitalizada en el CHUF y que, según el Sergas, presentaba patologías previas. Del total de pacientes positivos, 36 están en la UCI, 178 en unidades de hospitalización y 2.189 en domicilio. Hasta ahora hay 111.628 personas han superado el coronavirus.