“Me da miedo el ambiente pasional de la política hoy en día; no me gusta, veo un aire de baja intelectualidad. En los columpios de segundo de facultad se habla con más elegancia que en el congreso de los diputados”. Esta fue una de las manifestaciones realizadas ayer por el periodista y escritor Luis de Val, que fue entrevistado por el periodista Fernando Franco en un acto del CLUB FARO DE VIGO celebrado en el Marco en el que presentó su libro “Memoria y olvido” (Espasa, 2021), donde realiza una crónica personal de la historia de España desde la posguerra hasta nuestros días.

Preguntado por si el espacio actoral en la política actual le retrotrae a tiempos pretéritos, el escritor y político durante los primeros años de la transición a la democracia mostró su disgusto con el ambiente no conciliador: “No me gusta la aparición de Vox, tampoco la de los comunistas vintage ni que el PSOE gobierne con el apoyo de Podemos y los nacionalistas porque es exactamente como el Frente Popular; el PP sería la CEDA -Confederación Española de Derechas Autónomas- y Vox, los falangistas”.

El periodista aragonés aludió al origen fenicio de España y al carácter mercantil de este pueblo - “para comerciar hay que mentir”- para explicar que “la mentira aquí está admitida, se perdona, se ha convertido en una especie de costumbre ya instalada”.

Sobre el independentismo catalán, comentó con ironía que “casi me parece mentira que no tenga el 77% de apoyo porque me parece un chollo, te venden que todos tus fracasos personales, sentimentales, laborales y demás dependen de que tu tierra no sea independiente; ¿cómo no ser independentista si el triunfo personal será absoluto?”. Citando el “nos nacen” de Unamuno y aludiendo a la emoción que siente cuando escucha una jota aragonesa o canciones y recuerdos vividos en sus veranos en Sanxenxo, sentenció que “pensar que por haber nacido en un determinado lugar somos superiores a los demás sin ningún esfuerzo es una tontería”.

Otro de los temas de actualidad sobre los que fue preguntado fue por el modelo de estado. “La monarquía no es racional, es un asunto práctico que nos ha venido bien en la Transición (si en el 23 F Adolfo Suárez hubiera sido presidente de la República, no lo vería capaz de parar el golpe de estado, lo paró el rey porque le debían obediencia por jerarquía militar”. También mencionó Suecia, Holanda y Reino Unido como ejemplos de países avanzados que son monarquías.

Del Val definió como modélica la transición de la dictadura a la democracia y achacó “al desconocimiento o la malicia” a quienes la cuestionan. “Se inventó que fue un asunto entre banqueros y empresarios. Eso es falso. No hay ningún acontecimiento surgido de un grupo de quince personas reunidas en una habitación”. Alabó el espíritu de la transición y la sensatez de Santiago Carrillo por mantener la unidad nacional. Recordó que hubo cuatro intentos fallidos de golpes de estado.

Hablando sobre cuestiones de su biografía, dijo que se metió en política porque se quedó sin tabaco, ya que iba a comprarlo cuando se encontró con un conocido que le propuso ir a una conferencia de Fernández Ordóñez y acabó cenando con el conferenciante. “Yo iba a ser un izquierdista de provecho” que descubrió que había clases sociales a los siete años por la reacción de unos amigos del barrio al saber que iba a ver una película a una sala donde no ponían los estrenos. Se declaró “un ser analógico” deseoso de hacer una entrevista “cuando veo a un joven de 59 años en un quiosco comprando un periódico”.

De marxista en su juventud a socialdemócrata y defensor del liberalismo económico

Nacido en Zaragoza en 1944, Luis del Val se decantó por el periodismo desde joven, aunque en una reciente entrevista publicada en FARO DE VIGO ha confesado que eligió esa profesión porque soñaba con recibir el Premio Nobel de Literatura y vio en ella una manera de hacerse conocido y cobrar por escribir. Protagonista de una larga y fecunda carrera en los medios de comunicación y figura indispensable de la radio, a la que actualmente sigue vinculado como colaborador de la cadena Cope, es miembro fundador de la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión y ha recibido un Micrófono de Oro y dos Premios Ondas. En prensa escrita ha sido columnista en Diario 16, La Vanguardia, Interviú y Tiempo. Actualmente publica una columna de opinión en numerosos diarios españoles, como su colaboración semanal en el diario ABC. Del Val es autor de 17 libros, alternando la ficción con la crónica periodística, y ha recibido numerosos premios literarios como el de novela Café Gijón en 1987 por “Buenos días, señor ministro” o el Ateneo de Novela 2003 por “Las amigas imperfectas”. En 2008 fue finalista del Premio Primavera por “Crucero de otoño”. Diputado por UCD en la legislatura constituyente, marxista confeso de joven y fundador del Partido Socialdemócrata aragonés en 1976, se confiesa socialdemócrata en lo social y liberal en lo económico.