Más solidarios ante la cruda pandemia

Han sido muchas las familias que aprovechando el tiempo en casa debido a la pandemia organizaron espacios y decidieron donar la ropa que ya no usan o usan menos a entidades de ayuda social como Cáritas. Responsables de esta organización explican que sí se ha notado un incremento de las entregas, que se realizan normalmente a través de los contenedores instalados en distintos puntos, si bien también hay gente que decide llevar la ropa directamente a las naves. En este tiempo también han percibido un incremento de las donaciones económicas. Sin duda es esencial, apuntan, “en un momento como el actual, en el que muchas personas acuden en busca de ayuda económica al no poder pagar facturas, alquileres... es decir, no consiguen llegar a fin de mes”, expresan.