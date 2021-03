La incidencia de la COVID-19 ha mejorado en términos generales en todo el territorio gallego, puesto que, si se comparan los datos a 14 días con los de la última semana publicados por las autoridades sanitarias en el mapa de la Comunidad, se evidencia que en todas las provincias hay más municipios que no registraron nuevos casos en los últimos siete días.

En su conjunto, el porcentaje de municipios que no registraron nuevos casos en los últimos 7 días se aproxima al 60% frente al 41% que suponen aquellos ayuntamientos (por debajo de los 130) que no sumaron nuevos casos a 14 días. Con todo, hay mucha diferencia entre las provincias de A Coruña y Pontevedra, con las de Lugo y Ourense, que son las que tienen la mayor parte de sus municipios libres de nuevos casos. Si se analiza la incidencia a 7 días, casi el 70% de los 67 municipios lucenses no registraron ningún caso nuevo en la última semana; y más del 75% de los ayuntamientos ourensanos están en la misma situación.

Asimismo, solo dos municipios, Cortegada y Vilardevós, ambos en Ourense, tienen en Galicia una incidencia superior a 250 casos por cada 100.000 habitantes.

Por su parte, la provincia de A Coruña no llega al 45% de municipios sin COVID en los últimos siete días y Pontevedra apenas supera el 30 por ciento.