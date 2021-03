El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, apoyó la inmunización con AstraZeneca y declaró que, tal y como señaló el jueves la Agencia Europea del Medicamento (EMA), la vacuna es “segura y eficaz” y que, por tanto, Galicia continuará con el plan de vacunación para “conseguir cuanto antes la vacunación del mayor número posible de gallegos y gallegas”.

“La decisión se toma en base a informes (de la EMA y la Agencia Española), evidentemente uno siempre puede pensar en varias alternativas ¿no? Pero cuando se apoya en informes técnicos oficiales, es relativamente más sencillo, no voy a decir fácil”, justificó en una entrevista con Europa Press.

Comesaña explicó que el Sergas tiene previsto volver a citar de forma inmediata a aquellas personas que no acudieron a la llamada del pasado fin de semana porque el sistema de aviso “falló” y, por lo tanto, no recibieron de forma correcta la información. Además, reveló que “realiza un estudio” de los motivos de las ausencias y los rechazos a la vacunación, tanto las negativas a recibir las dosis de AstraZeneca, cuya vacunación está previsto que se retome la próxima semana tras la suspensión temporal, como las declinaciones del personal sanitario.

“Hay que distinguir entre el que no quiso vacunarse por motivos personales claros y aquellos a los que el mensaje no les llegó, a los que es fundamental volver a citar”,afirmó.

Aquellos que decidieron no ser vacunados, serán “etiquetados” en el sistema de salud pública con la referencia al rechazo y, una vez que finalice el proceso de inmunización, se les volverá a llamar, aseguró. Si “cambian de opinión”, podrán comunicar esta decisión en su centro de salud.

Respecto a si sería pertinente destinar este tipo de dosis no solo al colectivo de menores de 55, sino centrarlo en el masculino a la vista de los efectos que se están describiendo afirmó: “Esta es una de las hipótesis que se barajan. Yo no diría tanto hombres o mujeres, sino colectivos en los que se puedan determinar factores de riesgo. No me atrevería a decir hombres o mujeres, repito; pero sí, a lo mejor, alguna característica especial de hombres o mujeres”. Entiende que el futuro pasa por que “algún factor de riesgo asociado a esos efectos, de forma preventiva, haga excluir a personas de la vacunación con esas dosis”, en referencia a las que presenten determinados efectos secundarios, que inicialmente se atribuyeron al preparado de AstraZeneca.

A pesar de que reconoció que en el mundo de las vacunas las “previones cambian, a veces para mal, muy rápido,” se mostró “optimista” sobre que se pueda lograr la inmunización de grupo en Galicia en agosto –Galicia prevé que los mayores de 70 empiecen a vacunarse en mayo–. “Yo sería optimista y creo que el esfuerzo que van a hacer la Unión Europea y las comunidades en agilizar todo lo que se pueda, dará resultados”, dijo.

“Hay que evitar la cuarta ola”

Julio García Comesaña llegó a la Consellería de Sanidade antes de la segunda ola de la pandemia y con una Galicia con los índices más bajos de inmunización por la baja tasa de infectados antes del verano. Advierte de que a la tercera ola, que tuvo su pico de contagios el 22 de enero de 2021, la sanidad pública gallega llegó peor que a la anterior: “En la segunda partíamos de una situación basal muy buena en recursos hospitalarios, pero en la tercera no fue así, empezó cuando estábamos en el rango de los 60 pacientes en la UCI”. “No me atrevo a decir que la tercera ola acabó... evidentemente pasó, pero los efectos siguen”, advirtió cuando arranca un puente de San José con restricciones que, reconoce, supondrán un “esfuerzo” para los gallegos, pero que son clave para evitar el avance de contagios. “Trabajamos intensamente para que no haya cuarta ola. Creo que todo el esfuerzo que vamos a hacer en el puente y en Semana Santa va encaminado a eso, a esa contención”, aseveró.