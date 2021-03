“Desde el minuto uno se dejaron fuera las muertes en residencias y domicilios”

Jorge Alonso, periodista vigués que trabajó en el departamento de prensa del Ministerio de Sanidad, y su hijo, del mismo nombre, mantienen desde hace un año el blog “Siguiendo a COVID-19” (covid-es.simplesite.com/).

“Las comunidades, aunque no hubiera PCR, las anotaban si había síntomas”

–¿Cómo es posible que la cifra de muertos del Ministerio de Sanidad no sea simplemente la suma de las cifras de las comunidades autónomas? ¿Cómo se explica ese desfase de más de 22.000 muertos?

–Hay que retrotraerse a casi un año atrás. El criterio común para todas las CCAA es que se reporten el total de fallecidos por COVID-19 que hayan tenido PCR o test previos. Desde el minuto uno se dejaron fuera las muertes en residencias de ancianos y domicilios particulares porque no se hacían las PCR. Mientras tanto, las comunidades, aunque no hubiera una PCR previa, si los síntomas eran compatibles con fallecimiento por COVID se anotaban como tal. Hoy día sabemos que efectivamente, por las estadísticas que demuestran tanto el MoMo del Carlos III, como la patronal de las funerarias o el Instituto Nacional de Estadística, confirman estos hechos. A día de hoy, el criterio de Sanidad no ha cambiado, y por eso hay ese desfase de más de 22.000 fallecidos en su contabilidad COVID.

–¿Es sencillo encontrar en las páginas web de las consejerías de Sanidad de las autonomías los datos de muertes, o esos datos están más bien “escondidos”?

–En mayo de 2020, cuando empezamos con nuestro nuevo sistema de contabilidad, es decir, ofrecer por un lado los datos ministeriales, y por el otro los de las comunidades, sí fue bastante complejo. Fue bastante lioso. Muy lioso, la verdad. Hoy en día, excepto un par de comunidades que ofrecen sus datos en escuetas notas de prensa diarias, el resto los tienen muy bien ofrecidos con todo tipo de datos. Cualquier ciudadano puede acceder a esas webs y ver lo que nosotros llevando viendo casi un año.

–¿Qué comunidades son más transparentes y completas a la hora de ofrecer datos de COVID-19, y qué lugar ocupa Galicia en este “ranking”?

–Las menos transparentes son quizás Extremadura y Castilla-La Mancha, que no tienen un sitio propio para ofrecer los datos. Tienes que entrar en su “Sala de prensa” y ver las notas enviadas a los medios donde se recogen los datos. Galicia cambió el interfaz hace unos meses y ofrece una muy buena información gráfica también. Se accede directamente desde la web del Sergas, sin necesidad de dar más rodeos. Desde el minuto uno, las más transparentes en el aspecto de ofrecer sus datos fueron Valencia, Madrid y Cataluña. En Madrid hasta puedes saber los que fallecieron en su domicilio o en la propia calle por culpa del coronavirus. Hoy está todo muy completo. Pero claro, hay que ir una por una...

–¿Por qué decidieron crear esta web hace un año?

–Por un lado yo, al haber estado en Prensa en el Ministerio de Sanidad, me interesaba mucho la forma de afrontar desde el punto de vista profesional este reto. Por otro lado, mi hijo mayor, que termina este año Comercio Internacional, es un amante de las estadísticas. Y así, sin saberlo, los dos estábamos recopilando datos cada uno por su lado. Yo notaba que el ministerio daba todos los días, día a día, los datos de muertes, contagios, UCI... pero no los comparaba con el día anterior, así que decidimos ofrecer todos los días la tabla acumulada, y todas las de los días anteriores para ver la evolución día a día. Hoy aún se puede ver en la web ese histórico. Me puedes preguntar cuántos fallecidos había el 20 de marzo del año pasado, y te los doy en dos segundos. Empezamos a dar también datos que Sanidad nunca llegó a ofrecer, como el número de casos activos.

–Sus datos han sido utilizados por científicos, ¿no?

–Sí, varias veces. Y por parte de varios científicos. Hemos sido citados en trabajos y artículos. Pero si de algo estoy muy orgulloso es que una eminencia en el mundo de la epidemiología como el doctor José Mª Martín Moreno, el único doctor que conozco por Harvard en Epidemiología, que no es poco, nos haya citado no una, que ya es un honor, es que nos ha citado varias veces, eso es una pasada. En sus redes sociales nos ha contemplado en cantidad de ocasiones para dar la visibilidad del trabajo. Eso ha sido, desde luego, maravilloso. Todo ese esfuerzo se vio recompensado solo por eso. La exministra de Sanidad, Ana Pastor, por ejemplo, también nos apoyó mucho, y siempre nos agradeció los whatsapps que le enviábamos con nuestros datos. Estamos muy agradecidos a ellos y a los miles de seguidores del blog, pero ahora lo que queremos es olvidarnos de él para siempre, porque, sinceramente, nunca debió haber visto la luz...