Los latigazos sociales y económicos del COVID agravan la sangría demográfica

A día de hoy, tanto en el informe como en la web del ISCII solo constan las 524 muertes a mayores habidas del 24 de marzo al 21 de abril del año pasado en Galicia. Faltan los datos de casi todo un año.

Impacto en la esperanza de vida.

“Partimos de la premisa de que en Galicia se presenta un sobreenvejecimiento. Tenemos una tasa de mayores de las más elevadas del conjunto de España. Por tanto el COVID puede causar un impacto sobre la esperanza de vida promedio, que se ajustará a la baja igual que en la población española”, opina el demógrafo Carlos Ferrás. De momento, se desconoce cuánto se reducirá la esperanza de vida que se situó en 2018 en los 83 años. Galdo corrobora que “de momento, hay una reducción de la esperanza de vida. Se espera que haya un acortamiento de años en este índice con un parón durante un tiempo”.

Disminución de la natalidad.

“En general, lo que está sucediendo es que había adultos jóvenes que están volviendo al hogar familiar debido a la crisis. Ese fenómeno se está agravando: la prolongación de la etapa de la juventud por problemas en el mercado laboral, lo que está agudizando la crisis. La fecundidad, la decisión de tener hijos es siempre muy sensible a los climas de incertidumbre”, apunta María Josefina Rodríguez Galdo.

Necesidad de políticas de natalidad fuertes. El caso de Irlanda.

“En Galicia tenemos unas particularidades que nos hacen diferentes en el contexto de España y Europa pero también afinidades que debemos poner en valor con otras culturas atlánticas europeas. Por ejemplo, en Irlanda llevan a cabo políticas demográficas mucho más ambiciosas que dan resultado. Irlanda es un ejemplo, tiene el índice de fecundidad más alto de Europa”, explica Ferrás. Este geógrafo y demógrafo detalla que desde su entrada en la UE, Irlanda tomó un camino diferente a Galicia en el modelo de desarrollo económico y social.

Cambios en el hábitat.

La pandemia ha promovido o acelerado que familias que antes vivían en el centro de las urbes o grandes villas se hayan desplazado a aldeas o villas más pequeñas para habitar en viviendas unifamiliares, más rodeados de naturaleza. ¿Será este un cambio que irá in crescendo o una moda pasajera? “Yo creo –reflexiona el profesor de la USC Carlos Ferrás– que sí va a crear tendencia pero va a ser muy selectivo”. Galdo subraya que “está habiendo una revalorización de espacios más sanos. Si los espacios rurales tienen servicios pueden ser atractivos teniendo en cuenta el contexto del teletrabajo”.

Las aldeas seguirán desapareciendo.

No obstante, Carlos Ferrás es tajante: “No hay posibilidad para las 30.000 aldeas de Galicia. Eso es una falacia e internet no es la solución si el 80% de la población es jubilada”. María Josefina Galdo aclara que en general se tiene una idea confusa del hábitat gallego: “Se cree que Galicia es muy rural. No conocen el modelo que está vigente y por el cual hay una cada vez mayor urbanización del territorio”..

Una oportunidad.

La epidemia internacional, no obstante, no solo debe leerse desde una clave catastrófica para nuestro país. “Galicia tiene una oportunidad con el COVID porque presenta un ambiente natural vinculado a alimentos de calidad, con sistema de asentamientos de baja densidad y una dispersión que puede ser interesante para afrontar posibles pandemias. Se puede asociar con una imagen de territorio saludable, ecológico. Si nuestros políticos son capaces de crear un modelo de desarrollo atrayendo inversión internacional se pueden crear circunstancias pero se necesitan políticas apropiadas y a medida”, avisa Ferrás.

El compostelano Carlos Ferrás es profesor de Geografía Humana y Geodemografía en la Universidade de Santiago de Compostela, además de Doctor Europeus por una tesis universitaria que cosechó entre Galicia e Irlanda.

–En la anterior crisis económica, se registró un aumento de la natalidad pero los primeros datos de esta van en sentido contrario: disminuyeron.

–Llevamos un año desde marzo pasado y pasaron situaciones de incertidumbre importantes. Hay que tener en cuenta que la natalidad y fecundidad en Galicia son de las más bajas de España. Las circunstancias de incertidumbre no favorecen a la maternidad y paternidad responsables. Actualmente, estamos en un declive económico y una crisis pronunciada del mercado de trabajo. Son factores que crean un ambiente social y económico no atractivo para asumir responsablemente el ser madre o padre.

“El COVID-19 está agrandando aún más la crisis natural” Carlos Ferrás - Profesor de Geografía Humana y Demografía en la USC

–¿Aún estaríamos a tiempo de introducir medidas para corregir esta sangría demográfica o vamos camino, hiperbólicamente hablando, de la extinción?

–Llevamos en Galicia 30 años con saldo natural negativo. Muere más gente de la que nace. El COVID está agrandando todavía más la crisis natural y el problema de la natalidad y fecundidad. Las medidas demográficas que se llevan tomando desde hace años atrás no son efectivas. Se necesitan medidas más ambiciosas que puedan realmente atajar el problema y facilitar la maternidad. Deberían ser medidas que tengan que ver con políticas estructurales en el acceso de vivienda para jóvenes, en el mercado de trabajo para jóvenes y salarios justos para ellas y ellos, creando posibilidades económicas de emancipación para estas personas en edad reproductiva. Esto se consiguió en otros países de Europa.

–Pero, perdone que insista, ¿estamos a tiempo de revertirlo?

–La situación es realmente problemática y muy grave. No se puede revertir en todos los concellos y aldeas de Galicia porque la situación está al límite en el interior de Galicia y las aldeas de montaña. Ya tenemos 4.000 aldeas abandonadas y otras 4.000 en proceso de abandono porque solo tienen un habitante o como máximo dos y de edad avanzada. Esta situación es diferente a la de la Galicia occidental que agrupa a más del 75% de la población y es donde están las principales empresas y la principal porción del Producto Interior Bruto (PIB). Yo creo que es reversible si se hace una política demográfica de distribución de población que distinga entre ciudades o municipios de su periferia y las zonas de montañas o rural más alejado. En estos últimos, las políticas demográficas deben ser otras.