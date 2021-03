La paternidad en la era COVID

La faceta laboral también pesa en los padres. El magistrado asegura que en la judicatura es muy complicada la conciliación. “La gente piensa que los jueces solo trabajamos por las mañanas en los juzgados, pero los casos los estudiamos por las tardes y las sentencias las redactamos por las tardes”, explica este juez, que recuerda estar con la puerta abierta de su despacho, entre papeles y libros, viendo a sus hijos merendar delante del televisor.

Aun así, no se perdía los festivales del colegio y los llevaba a sus actividades extraescolares. “Hasta me llevaba a los partidos de fútbol, y eso que no le gusta nada –añade su hijo–. Yo por mí tendría siete hijos. La gente dice que ser padre te cambia la vida, que te limita, pero a mí ser padre no me resulta un impedimento; puede que porque en mi casa nunca se vio como nada dificultoso”.

Para el escritor Diego Giráldez, la crisis sanitaria ha supuesto un giro de 180 grados en su vida laboral y familiar. “Siempre he intentado no restarles tiempo a mis hijos, a veces es muy complicado. La pandemia lo cambió todo y trajo unos hábitos nuevos. Durante los meses de confinamiento yo recuperé el tiempo con mis hijos, algo que creo que nos pasó a muchos padres”, asegura el autor de “Hotel para coleccionistas discretos”, padre de dos niños: Hugo, de 12 años y Xulia, de 4.

Muchos de esos nuevos hábitos se han quedado en casa del escritor porriñés, como los juegos de mesa, que se suman ahora al cine.

“En casa siempre hemos visto mucho cine. Durante el confinamiento, mi padre hizo una pantalla de cine y reconvertimos un antiguo almacén que tenemos en el jardín en sala de juegos y cine”

Tras la experiencia durante el confinamiento, Diego dejar la oficina y apostar por el teletrabajo. “Me he dado cuenta de que me he perdido cosas de Hugo que ahora estoy disfrutando con Xulia, entre otras cosas porque entonces tenía 32 años y estaba en otro momento, pero también porque siempre he estado muy ocupado. Ahora he descubierto que puedo trabajar igual desde casa porque ellos, además, son muy respetuosos, han aprendido a medir los tiempos”, afirma. Hasta ha acabado su nueva novela, en gallego, que editará Galaxia. “La mejor que he escrito hasta el momento”, dice. Los lectores podrán juzgarlo en octubre.

Tras meses de parón, Hugo ha reanudado el fútbol –juega en el Porriño Industrial CF–, por lo que padre e hijo vuelven a madrugar los fines de semanas y “a viajar”, como dice el pequeño futbolista. Y si con el mayor comparte su afición por el fútbol, con Xulia, una entusiasta de la música, monta coreografías.

“Antes también andaba ideando cosas que hacer, pero no tenía tanto tiempo”,

Diego opina que los padres de antes no dedicaban tanto tiempo a sus hijos como los de ahora. “Tampoco tenían tantas herramientas como tenemos nosotros ahora”, dice. Su padre, Modesto, a quien siempre ha tenido como referente, cumplirá mañana 71 años, “con sus dos nietos como primera pasión”. Este año podrán pasar juntos el Día del Padre. El pasado año, Diego le dejó su regalo –una botella de vino que tenía en su bodega– en un banco del jardín. “Fue todo un poco triste”, reconoce.

Para Isaac González, cofundador de Elemental Chefs, agencia de comunicación y marketing con oficinas en Vigo, Madrid y Barcelona y director de marketing de Rei Zentolo, la pandemia llegó en un momento en el que viajaba mucho, lo que le impedía estar todo el tiempo que hubiera deseado con Matías, Mati, por lo que agradeció el poder echar el freno. “Hasta cierto punto el confinamiento fue como unas vacaciones”, dice.

Afirma que cuando regresaba de algún viaje, notaba los cambios en el niño. “Le encontraba cambiado, mayor que unos días antes y me daba la impresión de que me hablaba de otra manera”, afirma.

Durante el confinamiento y a lo largo de este año de pandemia, Isaac ha disfrutado del pequeño Mati, de cinco años, que “dirigía” las reuniones de trabajo online.

“Desde muy pequeño está acostumbrado a venir conmigo a festivales y conciertos, y en casa juega a montar festivales, así que nos decía cómo teníamos que hacer los conciertos en la era COVID”

Isaac tiene en Mati a uno de sus asesores más valiosos. Cuando le llegan propuestas de nuevos grupos para incluir en el cartel de algún festival, prueba con el niño y según sea su reacción, decide. “Le encanta la música y tiene muy buen oído”, asegura.

Durante el confinamiento, padre e hijo aprendieron a hacer pan en casa y a tocar el ukelele. “Yo soy muy patán musical y nunca he aprendido a tocar ningún instrumento, Pero durante el encierro fui aprendiendo a tocar el ukelele e iba enseñándole”, explica. Unos meses después, se pasaron a la guitarra eléctrica, con la que juegan a montar conciertos.