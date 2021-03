La otra pandemia: ¿Cómo reducir la ansiedad en tiempos de COVID?

#YoTambienVoyAlMedico Es que si no hubiera ido la médico hoy no estaba aquí escribiendo esto. ¿Queréis reíros por ello o hacerme sentir mal por ir? Ok. Yo voy a seguir cuidando mi salud.



Por cierto, solo una persona no saludable le gritaría a otra ¡vete al médico!