Parejas no convivientes, la excepción a las restricciones del puente de San José

Tal y como adelantó este miércoles el presidente de la Xunta y publicó antes de medianoche el Diario Oficial de Galicia, una de las principales medidas que se han acordado de cara al puente del Día del Padre es la limitación en las reuniones dentro del hogar a aquellas personas que residan en la vivienda.

Por el contrario, sí están permitidos los encuentros al aire libre (en una terraza, la playa, un parque...) de hasta seis personas, incluidas no convivientes. En lo que respecta a espacios públicos cerrados (como el interior de bares y restaurantes), el número desciende a cuatro. Esta medida es extensible a toda Galicia restando los concellos de Vilardevós, Paradela y Maside, que continúan en el nivel máximo de restricciones.

Como decíamos, la restricción no es aplicable a personas que sean pareja (tengan o no un vínculo matrimonial) y que vivan en domicilios diferentes. En este caso, tendrán libertad para verse.

Con la cuarta ola en los talones Virólogos advierten del “riesgo” de que el puente de San José y la Semana Santa disparen la curva del COVID Leer más

Pero no es la única excepción. También se permite que gente que reside sola -más de 283.000 personas en Galicia según el censo del INE de 2019- forme parte de una "unidad de convivencia ampliada". Aunque con restricciones: cada una de estas unidades ampliadas solo podrá integrar a una persona que viva sola, y dicha persona tendrá que formar parte de una única unidad ampliada. Un ejemplo sería el de una hija emancipada que se desplace a casa de sus progenitores para celebrar el Día del Padre. Este encuentro estaría permitido; no así la suma de más miembros -como cuñados, hermanos, nietos...-- que no convivan con dichos progenitores.

Se posibilita además que menores de edad visiten a sus padres si no viven en el mismo domicilio -caso de padres separados o divorciados-; así como aquellos encuentros destinados al cuidado o acompañamiento de personas con discapacidad o especialmente vulnerables.