“La mejor estrategia contra el papiloma es vacunar también a los chicos”

Según el doctor Casimiro Obispo, presidente de la Sociedade Galega de Xinexoloxía, esta es la mejor estrategia para acabar con el VPH, responsable de todos los cánceres de cuello de útero, del 40% de los de pene y del 90% de los de ano.

–¿Qué impacto tiene el virus del papiloma humano?

–Según los estudios, el 80% de las personas sexualmente activas se infectarán por VPH en algún momento de su vida si no se toman las precauciones adecuadas. Una cosa es que lo tengan y otra que desarrollen la enfermedad. La infección por VPH es especialmente relevante en mujeres, ya que es la responsable de prácticamente todos los casos de cáncer de cuello de útero, que es el segundo cáncer más frecuente en la mujer en edades comprendidas entre los 15 y 44 años, después del cáncer de mama. Este es el motivo por el que las estrategias preventivas se hayan centrado en ellas. Sin embargo, que una mujer tenga VPH no quiere decir que vaya a desarrollar este cáncer de cuello de útero. Con revisiones adecuadas, no lo desarrollarán.

–¿Cómo se previene?

–En el 99,9% de los casos, el VPH se contrae a través de las relaciones sexuales, así que la única prevención es no tener relaciones sexuales, cosa que no es lógica, o usando el preservativo. El problema es el mal uso del preservativo, que favorece la transmisión. Yo en la consulta veo que hay un elevado grado de error en su uso: se lo quitan indebidamente, se lo colocan cuando les apetece, no lo tienen durante todo el acto.

–Desde 1995, la vacuna contra el VPH está incluida en el calendario vacunal de las niñas y se administra a los 12 años. Sin embargo, desde hace tiempo insisten en que se haga extensible a los niños ¿por qué?

–No podemos quedarnos solo con la vacunación de las niñas. Hay que dar un paso adelante para que el peso de la prevención del VPH no recaiga exclusivamente en las mujeres y para que sea realmente cosa de todos. La prevención del VPH sin distinción de género es la mejor estrategia para lograr inmunidad de grupo y la protección de la población. En esta misma línea, entre las nuevas recomendaciones de este año 2021, la Asociación Española de Pediatría recomienda la inmunización sistemática universal frente al VPH tanto en chicas como en chicos, preferentemente a los 11-12 años, para prevenir la enfermedad oncológica relacionada con este virus. Hoy, todas las niñas nacidas a partir de 1995 deberían estar vacunadas, pero si alguna mujer nacida después de ese año, por lo que sea, no se vacunó y quiere hacerlo, tiene que saber que la vacunación sigue siendo gratis para ella.

–¿Usted se lo recomienda? ¿Es igual de efectiva la vacunación a los 26 que a los 12?

–No solo lo recomiendo, sino que desde la Sociedade gallega de Xinecoloxía queremos que se vacunen a todas las mujeres nacidas después de 1985 y ponemos esta fecha porque tenemos que poner un corte.

–El virus del papiloma humano engloba cerca de 200 virus diferentes. ¿Los cubre todos la vacuna?

–No. Cubre los que más poder oncogénico tienen, pero, como sucede con todos los virus, se da lo que se llama reacción cruzada, por lo que si una mujer vacunada entra en contacto con un VPH no incluido en la vacuna puede darse una respuesta inmunitaria.

–¿La sociedad sabe qué es el VPH y sus riesgos?

–Lo conoce realmente poco a pesar de que es el responsable del 5% de los cánceres que pueden ser diagnosticados tanto a hombres como a mujeres. Por eso, creemos que es importante mejorar la información y aumentar así la sensibilización sobre esta enfermedad de transmisión sexual y sus consecuencias a la población general y, sobre todo, concienciar sobre la importancia de su prevención.