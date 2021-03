El COVID planta cara en las residencias

El número de usuarios en residencias de mayores gallegas que figuran como caso positivo de COVID-19 llegó ayer a los 47. La cifra supone un incremento del 52% de infectados en estos centros respecto a principios de este mes, en concreto el 4 de marzo. ¿Cuáles son las razones de este incremento? Ante las voces que dudan de la eficacia de las vacunas, expertos recalcan que la protección se logra tras la segunda dosis y un tiempo posterior de espera.

El coronavirus no da tregua. Por mínimo que sea el agujero que dejemos en nuestra red de protección, por ahí se colará. El avance de la vacunación ha mejorado nuestra liza contra él, especialmente entre los mayores, pero expertos avisan de que hasta la consecución de la segunda dosis y una espera de una o más semanas tras la misma la eficiencia en la protección de la vacuna no es evidente.

Investigadores de Dinamarca daban a conocer la pasada semana un estudio (pendiente de revisión por pares) en el que explicaban haber incluido a 39.040 usuarios de residencias de mayores en el país escandinavo.

Tras recibir la primera dosis de la vacuna de Pfizer, los científicos no observaron un efecto protector de la misma. A los siete días de recibir la segunda dosis, sí registraron eficiencia de la vacuna en el 52% de los residentes que aumentó al 64% más allá de la semana de acabar la vacunación. Ese porcentaje llegó al 90% en el caso de los trabajadores de la salud de las residencias.

El médico y vicepresidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía y jefe del Servicio Médico del CRAPD Meixoeiro en Vigo, Javier Pérez, puntualiza que los estudios de efectividad de la vacuna tienen que realizarse a largo plazo.

En cuanto a los casos positivos en Silleda y Xinzo, señala que antes de opinar sobre la vacuna habría que saber si las personas infectadas completaron el ciclo de las dos dosis. “Después de la segunda, hay que esperar un poco hasta que el organismo produzca un aumento de la inmunidad. La inmunidad lleva un tiempo”, detalla.

"Puede estar presente pero el organismo no va a desarrollar la enfermedad grave”

Además, añade la posibilidad de detectar en PCR el ARN del coronavirus aunque no se desarrolle la enfermedad. “Puede estar en la mucosa pituitaria, de la laringe... Puede estar presente pero el organismo no va a desarrollar la enfermedad grave”, apunta.

Asimismo, recuerda que “en los centros residenciales tenemos a gente muy frágil, con una media de patologías superior a diez enfermedades por paciente tomando una cantidad de medicación tremenda. Curiosamente, gracias a la eficacia de la vacuna y el efecto que produce en el organismo produce efectos leves”.

Además, la media de las personas ingresadas en residencias en Galicia es de 84 años aproximadamente. También recuerda que “la inmunidad celular medida por los linfocitos T está rebajada (en la gente de mayor edad), pero las vacunas tienen su protocolo. Por eso, Pfizer recomienda dos dosis de la misma”.

Desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Antonio Alcami, virólogo del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBMSO-CSIC), opina que “parece que los datos que se están recopilando sobre la vacuna que se ha administrado (entiendo que Pfizer) es que no protege de la reinfección. La vacuna sí induce inmunidad para proteger de la enfermedad grave, y por eso los residentes no tienen síntomas, pero pueden reinfectarse y posiblemente transmitir el virus”.

FARO se puso en contacto con Política Social para conocer si los 47 casos positivos en residencias habían recibido o no las dos dosis de la vacuna y si estaban asintomáticos, pero desde el departamento no respondieron al menos, hasta última hora de ayer.

Nuestro compañero de la delegación de O Deza Xan Salgueiro informó días atrás de que recientemente se había incorporado una trabajadora presuntamente sin vacunar a la residencia de Silleda que, además, tampoco habían sido vacunados todos los internos por no encontrarse el día de la inyección en el centro o no estar en una condición idónea para recibir la dosis.

Desde la página web de la OMS se señala sobre las vacunas COVID-19 que “no son de efecto inmediato, generan inmunidad de duración incierta y supone un riesgo mucho menor que la infección natural”.

Margarita del Val, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, se ha alzado en esta era de la pandemia como un referente para mujeres e investigadoras. Su palabra entierra las raíces en ecos salomónicos. Cuando Margarita habla, el mundo tiembla un poco más por su sinceridad.

-En Galicia, estos días, hay un poco de preocupación por el alto incremento de positivos en COVID en dos residencias de mayores. ¿Qué opinión tiene usted al respecto?

-Este ejemplo nos sirve de aviso de que las personas vacunadas, que están ellos mismos ya tan protegidos y tan tranquilos, pueden ser ahora como los jóvenes que se infectan sin síntomas y que pueden contagiar a los demás sin darse cuenta. Así que ahora les toca a ellos, mayores, sanitarios y esenciales vacunados, seguir todas las medidas de contención y prevención para protegernos a los demás, que estamos más vulnerables. En particular, para proteger a sus familiares, especialmente si son de grupos de riesgo.

-La gente no entiende que aún estando vacunado se pueda contraer la enfermedad, ¿qué les diría usted al respecto?

-La gente no lo entiende porque no todos somos especialistas en vacunas, claro, pero tiene su explicación. Las vacunas son muy buenas, sobresalientes, no hay más que ver que estas personas tan mayores, a pesar de infectarse, no han tenido siquiera síntomas, y solo se espera que los tengan leves. La situación es radicalmente distinta a la que ha habido ante cualquier brote en residencias durante todo este pasado año. Sin embargo, estas vacunas no protegen de todos los efectos que puede causar el virus en nuestro organismo, y concretamente no protegen de que nos infecte y se multiplique en la naso-faringe. Pero esto es poquísimo comparado con todo lo que evitan: síntomas leves, moderados o graves, hospitalizaciones, UCIs, muertes. El beneficio es tremendo.

-¿Y las voces que dicen que son malas vacunas?

-No son vacunas malas. En absoluto. Varias de las del calendario infantil son como estas, y nos proporcionan igualmente un beneficio muy bueno. Un ejemplo: la vacuna de la difteria es así, y ya nadie en España ni sabe cuales son los síntomas de la difteria.

-Expertos resaltan la dificultad de generar inmunidad en los residentes, que son mayores, del mismo modo que se observa con la gripe, ¿coincide usted?

-Todavía no se puede saber si es más marcado en personas mayores, porque son los únicos colectivos tan vacunados completamente, y que conviven en condiciones que facilitan su contagio. Este no es el primer caso de residencia vacunada y contagiada sin síntomas, como comentas, y en todos los que conozco hay también trabajadores vacunados contagiados. Frecuentemente, son menos los trabajadores contagiados, pero tampoco conviven con el brote las 24 horas los 7 días de la semana, sino solo durante su jornada laboral, o sea, están expuestos como 4 veces menos tiempo que los residentes mayores.