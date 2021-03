Gallegos en las antípodas de la pandemia

Emi Rodríguez disfruta de su “tarjera verde”, que la acredita como una de los 4 millones de israelíes vacunados, mientras que Ricardo Martínez vive el peor momento de la pandemia en Brasil

Con el 55% de sus cerca de nueve millones de habitantes inoculados al menos con la primera dosis de la vacuna de Pfizer, de los cuales el 44% ha recibido ya la segunda, Israel se encuentra a semanas de conseguir la tan ansiada inmunidad de rebaño. Su veloz campaña de vacunación está permitiendo mantener la tendencia decreciente de contagios en el país, que acaba de reabrir los comercios, cafés y restaurantes, la vuelta a las aulas en universidades, restaurar la movilidad entre territorios y ampliar el límite de personas permitido en las reuniones hasta un máximo de 30 personas, tras tres confinamientos nacionales.

“Hasta ahora no podíamos movernos entre distintos territorios, pero ahora han abierto, también porque se acerca la ‘Pesaj’ (Pascua judía), una festividad muy familiar en la que nietos, abuelos, padres, tíos... se reúnen en las casas para conmemorar el éxodo guiado por Moisés que les salvó de la esclavitud en Egipto”, explica Emi Rodríguez Salgueiro, una de los ciudadanos de Israel que ha recibido las dos dosis de la vacuna de Pfizer y que, por tanto, tiene el “pasaporte verde”, un distintivo que desde hace algo más de un mes le permite acceder a instalaciones y actividades restringidas para quienes no hayan recibido las dos dosis.

Se trata de un certificado que el usuario puede descargarse desde la aplicación “Maguen” (escudo), que informa de la evolución de la pandemia e informa del número de vacunados. Ayer, la “app” informaba a Emi de que había 5.129.902 personas inoculadas con la primera dosis, y de estas, 4.134.860 con las dos.

"Tenemos que vacunarnos todos porque la eficacia de las vacunas no es del cien por cien. A mí me parece muy egoísta no vacunarse" Emi Rodríguez Sabugueiro

La tarjeta verde de Emi expira el próximo mes de julio. Esto quiere decir que por entonces no recibe una nueva inoculación, volverá a considerarse no vacunada. Ella lo tiene claro: se pondrá esta tercera dosis. “Tenemos que vacunarnos todos porque la eficacia de las vacunas no es del cien por cien. A mí me parece muy egoísta no vacunarse, al igual que me molesta las celebraciones multitudinarias que han celebrado los ultraortodoxos, sin ninguna medida de seguridad, y que no lleven mascarilla”, afirma esta gallega criada en Madrid, que actualmente reside en Rojovot, ciudad a veinte kilómetros de Tel Aviv.

Emi llegó a Israel desde Lima, Perú, donde nació su marido, a quien conoció en Suiza, donde emigró, dice, “huyendo de la España gris”. “En Lima viví 13 años, pero no me parecían el mejor lugar para que se criaran nuestros cuatro hijos. Yo me crie en España y vi mucha pobreza, pero no esa miseria. Por eso, como mi marido era de origen judío, decidimos venirnos aquí”, explica.