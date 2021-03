Todo lo que se sabe de las dosis sospechosas de la vacuna de AstraZeneca

La muerte de una enfermera austríaca el pasado domingo por una trombosis múltiple 10 días después de vacunarse con la dosis de AstraZeneca levantó todas las alarmas. Austria reaccionó retirando un lote, a lo que le siguieron ocho países europeos más como Italia, Dinamarca, Noruega, Islandia, Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, algunos de los cuales, incluido España, han optado por suspender temporalmente la administración de la vacuna. Galicia no ha sido inmune a esa coyuntura y varios gallegos ya han recibido el pinchazo bajo sospecha; ahora el Sergas busca a los afectados. Otras comunidades también han dejado en el aire su aplicación.

La realidad, por ahora, es que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomienda “seguir administrando” este fármaco de Oxford tras cotejar unos datos que no son para nada alarmantes: 30 casos de afectaciones similares a la de la fallecida en Austria entre cerca de 5 millones de personas inmunizadas: “El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el número observado en la población general”.

En el caso de Galicia, hasta que se conoció hoy la decisión del ministerio, la Consellería de Sanidade le había restado hierro al asunto, si bien ya varios vecinos han recibido la dosis sospechosa -llegadas el pasado 12 de febrero-.Como recalcó el titular del departamento autonómico, Julio García Comeseña, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, en la misma línea que su homónima en Europa, tampoco había emitido “ninguna instrucción de seguimiento específico”. Con todo, Sanidade está buscando a quienes han pasado por esa suerte “para tenerlos localizados”.

La suspensión de la vacuna de AstraZeneca en España surge apenas 24 horas después de que se iniciase en la comunidad la vacunación masiva con más de 19.000 gallegos de entre 50 y 55 años llamados a filas, una prueba piloto para lo que vendrá. Todos ellos, bajo la aplicación de la susodicha vacuna en el punto de mira. El mismo Comesaña avanzó este fin de semana que creía que no había ningún vial del lote ‘malo’ en esta jornada sabatina.

En el resto de España, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Castilla y León, Canarias y Asturias han decidido frenar la inoculación de AstraZeneca por ahora. La región gallega, lejos de frenar el proceso antiCOVID, en el mes de abril impulsará la inmunización de su población con la llegada de 584.000 inyecciones -se desconoce de qué marca serán-, cerca del doble de las administradas hasta la fecha, aproximadamente 300.000.

Fallecida con 49 años: "Actualmente no hay indicios de una relación causal con la vacunación"

La primera fallecida bajo investigación por su posible relación con el fármaco de AstraZeneca fue una mujer de 49 años de edad, enfermera en un hospital de Baja Austria, tras sufrir "graves trastornos de coagulación". Además, una compañera suya de 35 años sufrió una embolia pulmonar tras recibir asimismo la vacuna de Oxford y necesitó ser internada.

"Actualmente no hay indicios de una relación causal con la vacunación. Sobre la base de los datos clínicos conocidos, no se puede establecer una relación causal, ya que las complicaciones trombóticas no se encuentran entre los efectos secundarios conocidos o típicos de la vacuna en cuestión", explicó la Agencia Federal de Seguridad Sanitaria (BASG). Actualmente, los estudios tratan "descartar por completo" una posible relación entre la dosis y sus consecuencias en el país austríaco.

AstraZeneca, ¿para mayores de 55 años?

Esta es no es la primera polémica surgida en torno a la vacuna de AstraZeneca. Las alertas inaugurales llegaron sobre las dudas de los rangos de edad para su inyección. A raíz de ello, España únicamente ha aprobado su uso para menores de 55 años, aunque estudia ampliar el abanico tras nuevos datos que certifican su eficacia a partir de esos años. Italia, que en un principio se mostró recelosa, decidió este mismo mes administrar tal viales también a los mayores de 65, sumándose, así, a Francia y Alemania, también dudosas de este paso.

Igualmente, en las últimas horas, la misma EMA ha añadido las alergias graves entre los posibles efectos secundarios de AstraZeneca.