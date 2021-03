“La primera vez que me subí a una pasaralela desfilé para Saint Laurent”

La modelo gallega de 26 años tiene un currículo atípico: es arquitecta, atleta subcampeona de España y cocinera frustrada

Era Christian Dior. Un evento casi mágico, que le sigue produciendo “ilusión”, reconoce. Algún extraño carisma desprende ese rostro de cejas pobladas y ojos verdes. De trabajar como arquitecta en un estudio en A Coruña, a tener siempre listas las maletas. Lorena Guitián desvela a FARO las costuras de su fulminante carrera en la moda.

La modelo de Valdeorras brilla en Versalles –¿En qué momento has sabido que querías dedicarte al mundo de la moda? –Nunca fue algo que tuviese del todo claro. No supe lo que significaba ser modelo hasta que realmente me metí de lleno en ello. Creo que es una profesión muy estigmatizada y llena de clichés. Siempre pensé que ser modelo era ser famosa, ir maquillada a todas partes o usar tacones. Nada más lejos de la realidad. Me convencieron de que me metiese en este mundo y, tras descubrirlo, me encantó. "Esta es una profesión muy estigmatizada y llena de clichés" –¿Cuántos años llevas en esa profesión? ¿Ha sido muy difícil abrirte paso? –Empecé hace muy poquito, soy prácticamente coetánea del coronavirus. En febrero del año pasado, mis agentes de “View Management” me enviaron a París a la Fashion Week a probar suerte y, afortunadamente, la encontré. Entre muchos cástings, carreras para llegar a ellos y una incertidumbre tremenda, conseguí desfilar para Saint Laurent. –Llegar y besar el santo, como suele decirse... –Esto fue lo que marcó el inicio de mi carrera y, desde ese momento, salvando los tres meses de cuarentena que todos sufrimos, todo fue avanzando a buen ritmo. –Tu participación en la pasarela en Versalles para Dior ha sorprendido, por la fantasía del proyecto y por tu profesionalidad ante las cámaras. ¿Cómo valoras haber desfilado allí? –El haber desfilado para Dior me hizo, y me sigue haciendo, una ilusión muy grande. Además me resulta curioso pensar que, en su momento, hice cola para pagar una entrada y visitar el palacio en el que acabé desfilando años más tarde. View this post on Instagram A post shared by Lorena Guitián (@lorena.quiche) –¿Representa un hito para tu carrera? – Pese a la importancia que sé que esto tiene para mi carrera, la verdad es que me sorprende la repercusión mediática que está teniendo. Para mí fue más chocante desfilar para Saint Laurent, puesto que era la primera vez que me subía a una pasarela. Así que, esta vez, supuse que, más allá de a mis bookers, potenciales clientes y a mis padres, a nadie más le importaría. (Risas) 7 –¿Cómo te ha afectado la pandemia a nivel laboral? –No puedo explicar muy bien cómo me ha afectado laboralmente el coronavirus, ya que hemos ido a la par desde el principio. Pero no dejo de escuchar que ha frenado totalmente mi desarrollo como modelo. Supongo que será cierto, ya que este bicho ha conseguido paralizar el mundo entero, pero yo estoy contenta con lo que he conseguido hasta ahora. –¿Te has formado en el mundo del arte?. –Bueno, la arquitectura es un arte, o eso dicen, porque, entre tanto cálculo, mediciones y normativa, a veces le quitan casi todo lo artístico que puede tener… Ficha personal Su DNI dice que nació en Vilamartín de Valdeorras el 22/09/1994, pero Lorena Guitián matiza que siempre vivió en O Barco. Con 1,79 metros de altura, se estrenó como modelo con 25 años. Es arquitecta y Máster en project management. Sus aficiones pasan por “cocinar y comer”, viajar, escuchar música, cantar, leer y aprender idiomas. También, algo más freak, las “cosas random”.

–Eres una modelo joven y, aún así, ya cuentas con ‘cumbres’ en tu currículo como el desfile que acabamos de citar.

–Bueno, joven joven... Yo no diría que lo soy (Risas). He visto que casi todas las modelos empiezan con 18 años o incluso antes. Yo tenía 25 cuando me metí en esto, edad que siempre me sonó a juventud hasta que me vi rodeada de niñas a las que les preocupaba la selectividad, las riñas con sus padres y, a algunas, ¡el acné!

–Sorprende la seguridad con la que caminas. ¿Dónde aprendiste a desfilar?

–Me enseñaron en mi agencia. Me tuvieron toda una semana, que viajé expresamente a Barcelona para conocerlos, dando paseos por el pasillo. Me puse unos tacones que me dejaron y me puse a desfilar por la agencia. Ellos, me miraban para, de vez en cuando, darme consejos y corregirme. ¡Vaya ampollas me salieron! Fue duro, pero mereció la pena.

"Es poco común pasar de ir todos los días a un estudio de arquitectura, a viajar conociendo el destino con dos días de antelación"

–¿Cómo defines tu trayectoria?.

–Mi trayectoria es… curiosa. Creo que es poco común pasar de ir todos los días a un estudio de arquitectura a viajar de un lado para otro conociendo el destino con dos días de antelación, si hay suerte. Hasta el momento tengo la sensación de que es un buen recorrido el que llevo en esta nueva profesión y espero que así siga.

–¿Cómo has ido llegando a desfilar para Hermès, Lacoste, Saint Laurent o Valentino?

–Pues, ¡pasando los cástings! No tengo ni idea de qué se les pasa por la cabeza a los que organizan por detrás todos estos shows, ni por qué les he gustado. Lo único que depende de mí es estar en buena forma física, para lo que me cuido mucho intentando comer lo más sano posible, haciendo ejercicio y llenándome la cara de cremas antes y después de dormir. A partir de aquí, el resto es cosas de los directores de casting. .

–En tu vida personal, ¿también está presente la moda?

–Bueno, siempre me gustó la moda, pero ahora que conozco a tantos estilistas y gente con tan buen gusto, prefiero decir que yo paso del tema y así evitar que critiquen mis vestimentas.

“Mi llegada al mundo de la moda fue algo accidental, no lo soñaba desde joven ”

–¿Tienes alguna modelo , hombre o mujer, como referente?

–No realmente. Creo que como mi llegada al mundo de la moda fue algo accidental, y que no lo llevaba soñando desde joven, no tengo referentes como tal. Pero creo que lo que más valoro de los modelos con mayor trayectoria es la cercanía y la humildad. Esto es lo que más admiro de ellos.

–-Otras modelos gallegas, como Alba Galocha, decidieron luego dar el salto al mundo de la interpretación. ¿Aspiras tú también a ser actriz?

–Creo que no podría ser actriz, me cuesta mucho mentir. Así que eso es algo que no me planteo, aunque ¡nunca digas nunca!

–¿Realmente te gusta la gastronomía, como parece a juzgar por las fotos de tus redes sociales?

–Me encanta la gastronomía, ser cocinera es mi sueño frustrado.

–¿Por qué eres Lorena ‘quiche’ en Instagram?

–La historia detrás de mi nombre en Instagram se remonta a hace seis años cuando, en un viaje a Dublín, un compañero de piso nos preparó una quiche como presentación de una receta típica francesa. Yo nunca había probado ese plato hasta ese momento, el cual se convirtió en mi preparación estrella para cada vez que invitaba amigos a cenar a casa. Como la ‘quiche Lorraine’ es la más conocida, la que casi siempre cocinaba yo y, bueno, es mi también mi nombre, me hizo gracia llamarme así en la red social.

–He visto tus buenos resultados como atleta cuando eras niña, en 50 metros vallas y saltos llegaste a participar en el Campeonato de España.

–Los 50 metros vallas y el salto de longitud los hice alguna vez en campeonatos nacionales, pero mi prueba era realmente el salto de altura, en la que conseguí varias veces ser subcampeona de España de mi categoría.

“Mi manera de andar está marcada por tantos años de entrenamiento en salto de altura”

–¿Te ha ayudado el deporte a mantener la cabeza (y el cuerpo) equilibrados?

–El haber hecho atletismo ha influido en muchos aspectos de mi vida y, en relación a mi profesión actual, ha tenido un gran impacto, puesto que mi manera de andar viene totalmente marcada por tantos años de entrenamiento. Parece una tontería, pero mi madre llegó a confesar que me animó a apuntarme a esta actividad porque, cada vez que yo echaba a correr, se moría de vergüenza de lo patosa que era. Yo era muy alta y me costaba coordinar mi cuerpo y, gracias a practicar este deporte, conseguí llegar a controlarlo.

–¿Con qué sueña Lorena Guitián?.

–A ver, esta es una pregunta de difícil respuesta. No lo tengo del todo claro. Me gustaría estar tranquila. Este mundo está lleno de incertidumbre, nunca sabes dónde viajarás, si tendrás trabajo la siguiente semana, si merece la pena deshacer la maleta para esos supuestos dos días que pasarás en una ciudad…

–Te lo planteo de otro modo, ¿a qué aspiras?

–Ahora ya me voy acostumbrando a no saber nada, pero tengo que reconocer que aún me cuesta. Así que aspiro a ser capaz de vivir tranquilamente dentro de este caos. Mi vida ideal se basa en viajar, conocer gente y sitios nuevos, así que, por esa parte, mi sueño está cumplido. Espero poder seguir disfrutando de él durante muchos años más.

“Actualmente no tengo muy claro dónde vivo. Tuve que convertir una maleta en mi nueva casa, como los caracoles”

–Eres de Vilamartín de Valdeorras y te apellidas como una bodega de vino godello muy conocida en esa comarca (Guitián). ¿Tienes vínculos con el mundo de la viticultura?

–Pertenezco a una familia muy extensa de viticultores. Cada primo tiene su propia bodega y he sido criada bajo el ‘dogma’ –por llamarlo de alguna manera– a las frases recurrentes de mi padre: “O godello de Valdeorras é o mellor”, o “Non hai godello de Vadeorras? Marchámonos”. Afirmaciones con las que no me queda más remedio que estar de acuerdo.

–No sé si puedes seguir visitando tu tierra natal. ¿En qué ocasiones viajas a Galicia?

–Visito con mucha frecuencia a mis padres, que viven en O Barco. Cualquier excusa es buena para ir a comer una androlla en invierno, tomates de la huerta en verano, o calabacines incómodamente gigantes, o cargar el maletero del coche de kiwis y caquis en otoño.

–Pero, exactamente, ¿dónde está tu residencia hoy en día?

–Actualmente no tengo muy claro dónde vivo. Ahora mismo estoy en A Coruña, ciudad en la que he vivido desde que me vine a estudiar la carrera y hasta hace unos meses, que empecé a viajar con más asiduidad y tuve que convertir una maleta en mi nueva casa, como los caracoles.

Lorena Guitián trabaja con la agencia de modelos “View Management” –fundada y dirigida por Juan Carlos Tubilla– que también representa a Jon Kortajarena, María Pedraza, Linda Evangelista, Elsa Hosk, David Gandi, Paz Vega o Mila Jovovich.