Días de creación encapsulada

Fueron meses en los que la cultura se convirtió en una herramienta poderosa para mantener la salud mental a raya. Hubo obras de teatro y conciertos online, se compusieron temas sobre la crisis sanitaria que se convirtieron casi en himnos... Para algunos artistas fue una etapa de sequía creativa; para otros, sin embargo, un periodo bastante productivo, aunque duro.

El polifacético artista tudense Víctor Coyote plasmó su visión de la crisis sanitaria en “Días de alarma”, una especie de diario de la pandemia que compartía a través de Instagram; el escritor vigués Antonio García Teijeiro venció unas primeras semanas en las que su pluma se quedó muda y consiguió escribir varias obras de las que está, confiesa, especialmente satisfecho; la pintora Gely Alonso, consciente de la situación claustrofóbica del encierro, decidió retar a sus seguidores en Facebook para que hiciesen de copistas de sus obras; la compositora y cantante Rebeca Rods perfeccionó sus conocimientos sobre la voz y recuperó su faceta de compositora; el cantautor lucense Antonio Luz compuso “casi un disco” durante el confinamiento y uno los himnos de la primera ola, “Ángeles sin alas”; y el compositor de música clásica Eduardo Soutullo, creó “I can’t breathe”, pieza estrenada la semana pasada y terminó su novela musicada. El encierro no paralizó la creación. Otra cosa es su difusión, una secuela de la pandemia que aún padece la cultura.

“En un primer momento tuve un bajón; no era capaz de escribir ni una línea” Antonio García Teijeiro - Escritor, poeta

Las primeras semanas del estado de alarma fueron un desierto creativo para el poeta vigués Antonio García Teijeiro, premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, cuyo bolígrafo y bloc de notas quedaron en un rincón mientras el mundo se confinaba. “En un primer momento, tuve un enorme bajón; no era capaz de escribir nada. Me dedicaba solo a leer y a escuchar música, pero a finales de mayo empezaron a surgir las ideas y poco a poco fui entrando en la dinámica de escribir un poema y después otro”, reconoce.

Retomó la escritura, recuerda, muy poco a poco, con la idea de hacer un poemario infantil “especial, diferente”. A media noche, se retiraba a su estudio y acompañado por la música y su pipa, fieles compañeras de viaje, empezó a plasmar los versos sobre el papel, hasta que se dio cuenta de que los poemas ya llevaban un tiempo clamando por salir. “Llegó un momento en que necesitaba sacar a la luz aquello que bullía en mi cabeza. Después de estar escribiendo, me metía en la cama y empezaba otra vez a pensar en los poemas y me venía un verso, dos tres, y tenía que encender la luz para escribir lo que se me acababa de ocurrir. Fue un auténtico vértigo creativo”, comenta el poeta.

Después, comenzó a escribir una narración con poemas incrustados que hacía tiempo que tenía ganas de sacar adelante y que finalizó el pasado mes de noviembre. “Son dos obras de las que me siento muy satisfecho y también por haber sido capaz de superar ese momento en que no era capaz de escribir ni una línea”, dice

“Los artistas tenemos siempre la cabeza ocupada con algo que nos gusta” Eduardo Soutullo - Compositor

Para el compositor Eduardo Soutullo, los meses de confinamiento no se diferenciaron de como habrían sido cualquier otro año. Al menos, no desde un punto de vista creativo, ya que su faceta de docente le deja poco espacio para componer durante el curso y el pasado, menos aún, ya que las clases online le ocuparon aún más tiempo. Sin embargo, con la nueva normalidad, la situación cambió radicalmente. Suspendidos todos sus conciertos, el artista se encerró en su estudio. “Los creadores somos un sector de la población privilegiado en el sentido de que siempre tenemos la mente ocupada con algo que nos motiva, algo que en otras profesiones no se da y que en una situación de confinamiento es terrible”, reconoce el músico vasco residente en Vigo.

Durante julio y agosto compuso “I can’t breathe”, pieza que la Orquesta Sinfónica de Galicia estrenó la semana pasada. “Compuse este encargo sin saber cómo iba a ser el concierto, lo que es una incertidumbre”, reconoce.

Además, realizó el documental “Canciones para los niños muertos en Auschwitz”, sobre la historia de Gisella Perl, la ginecóloga del campo de concentración que ayudó a abortar a cientos de reclusas para evitar que el doctor Joseph Mengele las usara para sus experimentos, y acabó su novela musicada “Olozábal, el último zarzuelista en el Madrid de la movida”, publicada a través de Amazon. “La publiqué aquí porque permite al lector, a través de hipervínculos, acceder a la música, desde el concierto del 31 de diciembre de 1981 de Siniestro Total al de Almodóvar y MacNamara en enero de 1983”, comenta.

“La cultura está parada; aquí solo nos preocupamos por el turismo” Víctor Coyote - músico, ilustrador

Víctor Aparicio Abundancia, más conocido como Víctor Coyote, habla de “creatividad a fondo perdido” cuando se refiere al trabajo artístico realizado durante la pandemia, aunque puntualiza: “¿Qué es la creatividad? Hay una visión sentimentalista sobre la creatividad, que en realidad solo es echarle horas”. El polifácético artista tudense –es músico, ilustrador, diseñador gráfico, pintor realizador de documentales y, ocasionalmente, actor– sostiene que los artistas han continuado trabajando a pesar del COVID-19 y que la única diferencia es que ahora su trabajo no tiene difusión. “La cultura está parada porque en España solo interesa la hostelería y el turismo. Es en lo único en lo que se incide”, critica.

Además de continuar con sus compromisos profesionales no musicales, Coyote inició el confinamiento asomándose a la ventana de su cuenta de Instagram con una serie de tiras cómicas en las que reflexionaba sobre el confinamiento, las medidas restrictivas, la evolución de la pandemia y, en definitiva, sobre la vida misma. Este testimonio, que tituló “Días de alarma”, surgió tras bajar a la panadería de su barrio el primer día de confinamiento. Un simple cartel que decía: “Dentro de la tienda, 1 persona. Es por el bien de todos. Gracias” fue el detonante. “Mi necesidad de expresarme depende de si puede tener interés para otros o no. y pensé que tal vez estaría bien contar las historias de esa situación y por eso hice las tiras”, explica el artista. En septiembre, “Días de alarma” saltó al papel de la mano de Salamandra Graphic.

“En una situación así los sentimientos afloran; lo mejor para componer” Antonio luz - Cantautor

Para Antonio Luz, el estado de alarma fue una etapa especialmente fructífera desde el punto de vista creativo. El cantautor y guarda civil lucense compuso uno de los himnos del confinamiento, “Ángeles sin alas”, tema dedicado al personal sanitario que luchaba en primera línea contra el COVID-19, y “casi un disco” en gallego. “Además de tener más tiempo al no poder salir de casa, en situaciones como esta los sentimientos afloran y esto es lo mejor para componer”, reconoce.

“Ángeles sin alas”, que suma más de 584.000 visualizaciones en YouToube, nació en los peores momentos de la primera ola de la pandemia, aunque su título tenía ya diez, de cuando los especialistas del CHUOC salvaron la vida de su abuela, que sufría un tumor cerebral. “En ese momento pensé que tenía que hacer una canción a los médicos y que tenía que titularse ‘Ángeles sin alas’, pero no me salía. A veces, quieres componer un tema y no te sale, y luego, estalla la pandemia y nos confinan, y la idea vuelve y el tema surge”, explica. Como todos sus temas en castellano, este himno tiene una vena flamenca, heredada de su padre, que fue cantaor, y que es ya una seña de identidad de Luz.

Sin embargo, el confinamiento le inspiró también otras historias, estas en gallego, una lengua que quiere reivindicar. “Tenemos que dejar de pensar que lo nuestro es inferior a lo de los demás y en cuanto a nuestro idioma deberíamos mirar hacia otras regiones”, afirma.

“Nunca pensé que tanta gente se animara a copiar mis cuadros” Gely Alonso - Pintora

Durante todo el estado de alarma, la artista viguesa Gely Alonso estuvo acompañando a sus seguidores de Facebook con un desafío que consistía en copiar o versionar sus pinturas. Para ella fue también una forma mantener el ánimo alto y continuar creando. La dinámica era sencilla: cada día, subía la fotografía de uno de sus óleos a su cuenta de Facebook para que sus seguidores hicieran su propia creación y, según los iba recibiendo, los compartía con su comunidad de la red social. “Fue una idea que se me ocurrió para animar a la gente, que estaba un poco baja de ánimo, y para pasar el tiempo, incluida yo, que estaba aburrida en casa. Sin embargo, nunca pensé que tanta gente fuera a animarse a copiar mis cuadros. Fue muy emocionante para mí, porque participaron madres, padres, abuelos, niños...”, afirma.

A medida que el estado de alarma se prolongaba, el número de dibujos que recibía fue creciendo, hasta que esta actividad ocupó buena parte de su tiempo. “Por el día pintaba, aunque reconozco que también tuve un momento de bajón, y por la noche me ponía a subir los dibujos a la red. Llegó a ocuparme muchas horas”, reconoce.

Las obras de Alonso no solo lucen sobre el lienzo. Tazas, camisetas y ahora mascarillas llevan estampados sus obras, explosiones de color para una época en la que predominan los tonos grises.

“Prefiero quedarme con lo positivo: ahora sé mucho más de la voz” Rebeca Rods - Cantante, entrenadora vocal, directora de coro

El confinamiento supuso para la artista viguesa Rebeca Rods una oportunidad para profundizar en el conocimiento del sistema vocal, algo que considera indispensable para una entrenadora vocal como ella, que dirige, además, seis coros de gospel, rock y soul entre Madrid, donde tiene escuela propia, y Vigo. “Creo que, durante esos meses de encierro, todos sentimos la necesidad de desarrollar otras facetas que cuando te encuentras más acomodado no sientes la necesidad de desarrollar. Yo decidí conocer más sobre la voz, que me parece un instrumento mágico, exclusivo e irrepetible, y sobre el que ahora tengo un conocimiento mucho más profundo”, explica.

El cambio de las clases a formato virtual hizo que se acompañase de un piano, lo que a su vez hizo que retomase la composición, una faceta que tenía descuidada por falta de tiempo. Reconoce que dar clases de canto y dirigir coros a distancia es complicado. “Una de las cosas más bonitas que tiene estar un coro es cantar juntos, verse, oír las voces de los demás, algo que a través de una pantalla, cada uno en su casa, es difícil de sentir”, afirma. Por ello, una de sus funciones durante las clases online, que han continuado también durante todo este año, es mantener motivados a los alumnos. “La gente está muy cansada”, afirma la artista. Pese a esto, prefiere sacar el lado positivo de una situación que reconoce, ha sido y está siendo muy dura. “Prefiero quedarme con lo bueno, que es todo lo que he aprendido”, afirma.