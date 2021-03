Avendaño: “Nada nos une más que estar solos”

“No existen hombres valientes, existen hombres que se arriesgan a tener miedo”, aseguró. En esa última ‘condición’ (arriesgado a tener miedo) se situó Avendaño, que acabaría en 1991 aterrizando en Texas. Hace treinta años hizo las maletas desde Santiago de Compostela, rumbo a EE UU. “En 1991 levantamos el campamento. Podría decir que fue porque se me iluminó algo, pero no. Simplemente escuché a mi mujer, que es quien sabe ver, y dijo algo así como ‘si tú hiciste algo de tu vida en tu país, también podrás hacerlo en el mío, así que vamos a EE UU’ ”recuerda Avendaño. “Mi respuesta fue, primero, una barbaridad. Luego pensé que ya era mayor y profesionalmente iba a tener menos salidas. Eso me daba vértigo, pero dije que sí”, relató.

“El tipo de emigrante en que me convertí es el tradicional, aunque no se vincula a Curros Enríquez, o a la emigración de la pobreza aguda. Pero existe el mismo nivel de desgarro, ataques depresivos y miedo que, posiblemente, tuvo el emigrante gallego del siglo XX”, reconoció. “Me pagué como pude los estudios de Periodismo, porque en Santiago había estudiado Filología Inglesa... Pero las universidades estadounidenses son territorio dúctil, y los tres años en Texas fueron muy intensos. Allí nació mi hijo”, reconoce. Luego saldría la posibilidad de vivir en Maryland y (de nuevo) llegaron allí desde cero: “Tuve que empezar allí a trabajar por 6 euros la hora. Mi mujer era profesora y llegaba a las tres de la tarde. Ella llegaba y me iba yo, hasta la una de la madrugada, a trabajar”.

“No existen hombres valientes, existen hombres que se arriesgan a tener miedo” Alberto Avendaño - Escritor y periodista

“Así, empecé a formarme, porque nunca se sabe para qué te van a servir las llaves que vas coleccionando, pero pueden abrir puertas”, ilustró. “Acabé impartiendo un lectorado de español en la Universidad Johns Hopkins y saludando a los premios Nobel que paseaban por el campus”, relató. “Así me conoció un editor que tenía un periódico pequeño y me convenció para trabajar para en él (El tiempo latino). Acabé como director ejecutivo y asociated publisher. Y de ahí surgió hacer una alianza con el Washington Post. Las frases entonces fueron “este gallego está loco, pero qué se habrá creído”.

Y, al final, firmamos la alianza el día 17 de mayo, Día das letras Galegas, del año 2004”, recordó. “Ese día estaba junto al propietario del Washington Post, firmando la compra. El resto es la historia...”, explicó. Recordó, una década más tarde, la llegada del magnate de Amazon, Jeff Bezos al rotativo norteamericano. El español dejaría de ser una prioridad en el periódico. “Le dije a mi mujer: “se acabó.” Lo vendieron en 2016 y en 2017 me dijeron que no había sitio para mí, así que dejé la estructura del Washington Post”, reconoció. “Fue una gran aventura”. Ahí Alberto Avendaño desgranó su propuesta ideal de coexistencia entre español e inglés. Y, en diálogo con María Xosé Porteiro –entre las asistentes– postuló su concepto de ‘hispanounidense’, término que une.

“Ocurrió algo parecido a lo que había sucedido en Santiago treinta años atrás… Decidimos volver a Galicia y reconectarme aquí con la literatura y con Rompente, además de con la esencia y la lengua. Esa es la vuelta a las fuentes para recuperar lo que eres. Pero desde Galicia quiero mantener el puente con EE UU, esa plataforma que se llama hispanidad”, concluyó. De hecho, ya desde aquí participó en conexiones ante los últimos sucesos en la Casa Blanca. “Trump haciendo barullo son las sombras en la caverna”, describió.

Los Emmy y el Washington Post





Escritor y periodista, con una carrera profesional entre dos mundos –EEUU y Galicia– y en tres idiomas, Alberto Avendaño (Vigo, 1957) está de regreso después de tres décadas.

Tras casi veinte años de ejercicio profesional en Washington, donde fue director ejecutivo de la cabecera hispana de “The Washington Post” y tras haber logrado tres premios Emmy de la Academia de Televisión de EE UU, ha retomado su vocación poética con la publicación de “Pandemia. Poema (a)s” (Ed. Létrame). También, con la reconstitución, con Antón Reixa y Manuel M. Romón, de “Rompente”, grupo que revolucionó la poética gallega a finales de los 70 y actuó de pórtico de la movida viguesa. En esa época colaboró con artistas plásticos como Menchu Lamas y Antón Patiño, así como con algunas figuras relevantes del rock de los años 80, como Julián Hernandez de “Siniestro Total”.

Su nuevo libro, en español e inglés “Pandemia. Poema (a)s” cierra el ciclo americano, que comenzó con “Texas” (Galaxia, 2004). Avendaño fue galardonado con el International Latino Book Award (Los Ángeles, 2016) por su obra poética en español. Ganador de dos premios Barco de Vapor en Galicia y, como traductor al gallego de Edgar Allan Poe, Avendaño tiene un premio internacional de traducción de IBBY. Posee varios premios José Martí de Prensa Hispana en EEUU, es miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y miembro fundador del Thomas Jay Harris Institute for Hispanic and International Communication en Texas Tech University.