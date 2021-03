Juan Gestal es una de las voces autorizadas en esta pandemia del SARS-CoV-2 que intenta esclarecer dudas entre temores y aluvión de información. Este profesor emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública –que fue decano de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela (USC)– plantea frenar el nerviosismo ante el goteo de países y comunidades autónomas que han optado por paralizar la vacunación antiCOVID con las dosis de AstraZeneca o por cesarla con determinados lotes. Detrás de estas decisiones, el temor de que unos casos de trombos en gente vacunada puedan estar vinculados con la vacuna.

–¿Qué opina usted de estas medidas de los países paralizando la vacunación: son desproporcionadas, pueden causar alarma en la población, son necesarias...?

–Sí, son desproporcionadas. La decisión de parar la vacunación que han adoptado algunos países, y al parecer también algunas comunidades autónomas en España me parece desproporcionada y sin una adecuada justificación y está sembrando unos temores con relación a la vacuna que carecen de fundamento.

–La EMA recomienda seguir administrándola. La OMS no pone objeción. No obstante, ¿debería España aplicar el principio de precaución y seguir la estela de Dinamarca? ¿Sería mejor paralizar la vacunación hasta conocer los datos de la investigación sobre los supuestos casos adversos?

–No veo justificado el principio de precaución en este caso. Debe seguir administrándose. Al parecer algunas CC.AA. también han decidido paralizar la utilización de la vacuna de Oxford AstraZeneca; no me parece una decisión acertada.

–¿Debe la población estar temerosa ante el inicio de la vacunación masiva en estos días? ¿Qué le transmitiría?

–No. Les diría que estén muy tranquilos. Deben sentirse muy felices y alegres si ya les corresponde vacunarse. Deben saber que siempre que se lleva a cabo una vacunación en un número muy importante de personas, y la actual es la mayor campaña de vacunación que se ha llevado a cabo en la historia de la humanidad, se van a producir coincidencias temporales de la vacunación con todos los problemas de salud que iba a sufrir la población aunque no se vacunase. Dicha coincidencia temporal de esos eventos de salud con la administración de la vacuna no tienen nada que ver con ella. Por supuesto, cualquier problema de salud que coincida temporalmente con la administración de la vacuna debe investigarse, para ver si pudiera estar relacionado con la vacuna, determinando si su incidencia es o no mayor en los vacunados que en la población general y si los vacunados tienen o no factores que incrementen su susceptibilidad a padecerlos, pero dicha investigación no quiere decir que tengan nada que ver con la vacuna, en tanto no se establezca que sí están relacionados. En la totalidad o casi totalidad se verá que no tienen nada que ver. Deben estar todos muy tranquilos.

–¿Se han notificado eventos tromboembólicos en personas vacunadas con otro tipo de vacunas en el pasado?

–No conozco ninguno. En concreto, en los ensayos clínicos realizados con esta vacuna tampoco se ha visto que se produjeran estos eventos.

–¿Es realmente el número de casos con tromboembolismo entre vacunados con AstraZeneca una cifra esperable o le ha llamado la atención a usted?

–No me ha llamado la atención, incluso como ha destacado la EMA la incidencia de tromboembolismo en los vacunados es menor que la incidencia en la población, lo que de entrada indica que no tiene nada que ver con la vacuna.

–¿Hay datos concretos de cuáles están siendo y cuántos los efectos adversos en la población España en esta vacunación, especificando por casa farmacéutica?

–Sí, están publicados y todos son casos leves: febrícula, malestar, cefalea, cansancio, dolor muscular…

–¿Hay peligro de que se estén minimizando los efectos o riesgos?

–No, ninguno.

–La EMA autorizó ayer la vacuna de Janssen (Johnson & Johnson). ¿Qué destacaría usted de la misma?

–Que solo precisa una dosis, lo que va a permitir acelerar el proceso de vacunación. La pena es que los 200 millones de dosis que comprometió con la UE, de los que nos corresponderían 20 millones, se nos suministrarán no en los próximos dos o tres meses sino a lo largo de 2021.

“El antecedente de ictus o de tromboembolismo no es una contraindicación de la vacuna”

–¿Hay una vacuna antiCOVID recomendable para personas que tuvieron un ictus o tromboembolismos?

–Hay diferencias entre las vacunas, sí, pero todas son buenas y eficaces para prevenir la enfermedad grave y moderada y en muy elevada proporción también la leve. El antecedente de ictus o de tromboembolismo no es una contraindicación. Por supuesto deben vacunarse.

–Hay gente que da un no rotundo a la de AstraZeneca o la Sputnik V. ¿Se vacunaría con ellas?

–Sin ningún problema. Ambas son unas magníficas vacunas. Yo me vacunaré con la vacuna que me indiquen. Ayer me comentaron que se está planteando fabricar la vacuna rusa en Porriño. Sería magnífico y que solicitasen la autorización de la EMA para su administración en la UE. Tengo entendido que ya la EMA está haciendo el seguimiento de la vacuna. Sería una magnífica noticia.

–Que una vacuna haga reacción ¿implica que nos protegerá más que a una persona a la que no se la dio?

–Eso me recuerda la vacuna de la viruela que tenía que prender para que realmente se considerase que funcionaba. No, en las vacunas actuales eso que me dice carece de fundamento. Todos los que se vacunen van a estar igualmente protegidos con independencia de que la vacuna le produzca o no reacción. Lo deseable es que no les produzca reacción.