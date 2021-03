La Agencia Europea del Medicamento (EMA) recomendó “seguir administrando” la vacuna del COVID-19 de AstraZeneca en la Unión Europea (UE), suspendida ayer por varios países europeos totalmente o por lotes debido a problemas de coagulación diagnosticados a personas que se habían vacunado con ella.

Italia, Austria, Dinamarca, Noruega e Islandia, además de Estonia, Lituania, Letonia y Luxemburgo, se encuentran entre los países europeos que decidieron suspender la inmunización con todas las dosis de AstraZeneca o solo con algún lote en concreto, a la espera de que el PRAC finalice su investigación sobre los casos reportados.

La voz de alarma la dio Austria, que retiró el pasado domingo el lote ABV5300 como medida de precaución tras la muerte de una persona diagnosticada con trombosis múltiple –formación de coágulos sanguíneos– y la enfermedad de otra coincidiendo con su vacunación.

Por su parte, Italia, a través de la Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) emitió un comunicado ayer en el que anunciaba que como “precaución” prohibía suministrar un determinado lote, el ABV2856, que no coincide con el retirado por Austria el fin de semana.

Italia reconoce que “hasta el momento no se ha establecido ningún nodo de causalidad tras el suministro de la vacuna y tales eventos” adversos.

Desde la EMA, indicaron que la revisión de eventos tromboembólicos con la vacuna AstraZeneca se “está realizando en el contexto de una señal de seguridad, bajo un cronograma acelerado”, al tratarse de un “evento adverso nuevo o incompletamente documentado que es potencialmente causado” por un medicamento o vacuna, y que justifica una mayor investigación.

El comité de seguridad (PRAC) de la EMA, que se reunió ayer para revisar todos los casos de eventos tromboembólicos y otras afecciones relacionadas con coágulos sanguíneos, concluyó que, de momento, “no hay indicios de que la vacunación haya causado estas afecciones, que no se enumeran como efectos secundarios de esta vacuna”.

La EMA subrayó que está al tanto de que Dinamarca y otros países europeos han suspendido la vacunación con este fármaco como medida de precaución mientras se está llevando a cabo una investigación completa sobre los incidentes informados en la Unión Europea.

“El número de eventos tromboembólicos en personas vacunadas no es mayor que el número observado en la población general”, asegura la EMA, que recibió hasta este miércoles la notificación de 30 casos de episodios similares entre cerca de 5 millones de personas vacunadas con el fármaco de AstraZeneca en la UE.

Por su parte, la Comisión de Salud Pública decidió ayer eliminar del orden del día el debate sobre si administrar la vacuna contra el coronavirus desarrollada por la compañía AstraZeneca a personas mayores de 55 años debido a los problemas que se han detectado en algunos países con una de las dosis administradas. Italia, Grecia, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suecia, Francia y Portugal ya han eliminado el límite de edad para aplicar la vacuna de AstraZeneca. “Estamos esperando las conclusiones de la Agencia Europea del Medicamento por lo ocurrido en algunos países”, explicó Carolina Darias.

La Comisión sí decidió compaginar la vacunación de personas con enfermedades que les hacen vulnerables al COVID con el grupo de entre 70 y 79 años.

Un asesor gallego de la OMS pide “calma” ante la situación

Federico Martinón-Torres,pediatra gallego y miembro del comité asesor de vacunas de la OMS, empleó ayer su cuenta de Twitter para solicitar “calma” ante el goteo de informaciones alrededor de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus. Mediante un hilo reiteró que “ni la Agencia Europea del Medicamento, ni tampoco la Agencia Española del Medicamento, han encontrado ningún motivo de alerta. En concreto, el número de casos con tromboembolismo en el total de tres millones de vacunados en Europa con esta vacuna es el esperable”. Aclaró que si estos tres millones de personas no se hubieran vacunado”hubiese acontecido el mismo número de eventos tromboembólicos”. También indicó que “la mayoría de las veces lo que se produce son asociaciones temporales entre la vacunación y el supuesto efecto adverso en cuestión, lo que no significa causalidad. No obstante, desde el momento que surge cualquier alerta, se hace una investigación exhaustiva”. Asimismo, detalló que “cuando se paraliza el uso de un lote concreto de vacuna, es por la posibilidad de que por algún motivo no esté en buenas condiciones y eso sea la causa del efecto en cuestión”.