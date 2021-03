As vidas confinadas da era coronavirus saltan ó teatro na estrea de “32m²”

–Pero eu estou sendo feliz, non podemos apartar os ideais por un momento?

Nun amplo baixo con paredes de pedra dunha antiga casa do barrio vigués de Bouzas, unha muller e un home soltan este diálogo incrustrado na obra de teatro “32m²” . Ensaian. A compañía ButacaZero estrea a peza hoxe e mañá no Auditorio Municipal de Vigo –entradas esgotadas– para ir dando unha xira por toda Galicia nos vindeiros meses.

O texto, unha traxicomedia marcada polo teatro do absurdo, presenta a dous personaxes, Mar e Xan (representados por Nuria Gullón e Xurxo Cortázar), ós que o confinamento polo coronavirus pecha na casa.

Mentres Gullón e Cortázar ensaian, a dramaturga da obra, Esther Carrodeguas, explica no soto, ó lado da sala onde prepararon a peculiar escenografía, que “son unha parella de antisistemas. El non traballa fóra (é amo de casa) e ela faino en b nalgún tipo de cafetería ou discoteca. Viven nun piso trapalleiro, sen contrato. Teñen unha vida moi á marxe”.

“Queriamos –engade a autora de “Malcriada” (Positivas), cuxa protagonista fala tamén dende o seu mundo en b– facer unha obra que amosase personaxes que viven á marxe pero que sobrevivían nun determinado sistema” anterior á era coronavirus.

“Cando –prosegue– chega o confinamento e o presidente di que hai que quedar na casa e non traballar eles responden que ben, que non teñen que ir traballar, que lles van dar axudas... Pero un deles, e aí entra o absurdo, comeza a cuestionar. Di que eles nunca fan o que di o presidente. ‘Por que hai que facer o que di Simón? Que significa esta nova vida?’, plantéxase”.

Esther encárgase tamén da dirección con Xavier Castiñeiras –profesor na ESAD– quen agrega que “cando vén algo externo máis forte ca nós, descubrímonos realmente. O que queriamos era poñer unha lupa sobre a sociedade, sobre a precariedade. O virus pon unha lupa sobre estes personaxes que descobren mediante o hipermedo que non son tan antisistema”.

Castiñeiras amosa empatía con eles e con todos: “En que lugar che pon unha situación extrema? Eu creo que a todos nos cambiou moitas das cousas que pensabamos”.

Os dous protagonistas, noutrora tan tranquilos, van mudando. “Nunha situación tan drástica, o mundo xa non ten cabida para a vida antisistema. Non hai axudas, hai colas da fame. De súpeto, o piso sen contrato convérteos nuns okupas e bótanos. É a decadencia deles que representa tamén a da nosa sociedade”, engade Carrodeguas.

Pero este percorrido vai sucendo a modo, colocando os protagonistas contra as súas propias ideas que un día descobren que teñen que metalas “no caixón”, explica a directora e dramaturga que colabora no próximo proxecto de Chévere co Centro Dramático Nacional.

Ademais da filosofía vital e do achegamento a un existencialismo contemporáneo, “32 metros cadrados” ten o engado especial da escenografía. No escenario, colócase “un minipiso xiratorio como metáfora do tempo que xira e que amosa unha casa que a medida que avanza a peza descobre que non é un piso ikea senón un faiado cheo de lixo. “Queriamos mostrar como pintamos de bonitas as nosas vidas cando son moito peores”, conclúe Carrodeguas.

Rompe-lo círculo da precariedade con 22 bolos en tres meses

“32 metros cadrados” é máis ca unha obra, é un desexo de cambio de tendencia no sector teatral galego, un pulso por unha profesionalización arredada da precariedade. “Este proxecto reflexiona tamén sobre a nosa compañía. Ningunha das nosas actrices anteriores puido pedir axudas no confinamento porque tiñan que ter alomenos 19 días de contrato e foi un trauma para min como empresaria. Eu tampouco puiden pedir axudas”, explica Esther Carrodeguas. “Foi un trauma –esclarece– descubrir que estaba xerando un emprego tan precario que estaba deixando os meus propios traballadores e colaboradores na miseria”. “Decidín –engade– que había que reflexionar sobre que compañía quería eu para o futuro e cambia-las condicións con contratos de 15 días ó ano”. Ante a tesitura da nova crise, a dramaturga e directora decidiu cambia-la filosofía do proxecto. O resultado é “A xira confinada” que durará dende o 12 de marzo ó 20 de xuño. “Coa premisa de que só vai estar en xira tres meses, conseguimos asinar 22 bolos. Pero teño a esperanza de chegar a 27 ou 29”, sinala. A cifra permit que todo o equipo estea contratado por toda a xira e non por días discontinuos. É un logro nun sistema teatral galego no que a meirande parte das compañías teñen de media unha actuación por mes ó longo do ano. Carrodeguas e Xavier Castiñeiras teñen a Mar e Xan (os protagonistas) como o seus alter ego en “32m²” para amosa-la “filosofía do día a día. Que pasa cando todo se rompe e ata onde estamos dispostos a non facer excepción ás nosas propias ideas?”, plantexa a directora.