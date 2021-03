El fin de la hepatitis B se ensaya en Vigo con un cóctel de fármacos

La ‘cura’ de la enfermedad consistiría en la desaparición de un marcador sérico de infección crónica: el denominado antígeno de superficie o antígeno Australia y la aparición de anticuerpos generados por el sistema inmune frente a este antígeno. Además, la indetectabilidad de partículas del virus en el suero de la persona infectada.

Aunque la pandemia del coronavirus se lleva estos días las grandes cifras de contagios a nivel mundial (con unos 111 millones de afectados), la incidencia de la hepatitis B prácticamente la dobla en el mundo: 270 millones de personas están afectados. Sobre todo, su incidencia es mayor en los países asiáticos.

“En España la prevalencia de esta infección hasta ahora se estimaba en el 0,7% de la población, pero esta aumentando como consecuencia de los flujos migratorios desde zona donde el este virus es endémico (África Subsahariana, sudeste asiático, China, Filipinas, Indonesia, Oriente Medio, y Alaska”, contextualiza Luis Morano. “En la Unidad de Patología Infecciosa del Hospital Álvaro Cunqueiro se controlan habitualmente 220 pacientes con hepatitis B crónica, alguno de los cuales esta también coinfectado por el virus del VIH; entre un 4% y un 6% de las personas con infección VIH están infectadas simultáneamente por el virus de hepatitis B”, añade.

Hasta hoy, la comunidad científica disponía de dos tipos diferentes de tratamientos: uno que actúa sobre el sistema inmunitario de la persona infectada y otro a base de fármacos antivirales. El primero es el interferón que es un inmunomodulador que actúa mejorando la respuesta inmunitaria de la persona infectada, para controlar la replicación viral –un fármaco de administración subcutánea y mal tolerado por los pacientes–.

La infección producida por el virus de la hepatitis B produce de manera predominante la inflamación del hígado, que a lo largo de los años va dejando como secuela lesiones residuales de cicatrización (fibrosis) en dicho órgano, que pueden llegar a afectar a su funcionamiento, e incluso producir una insuficiencia hepática grave que puede requerir un trasplante hepático o causar el fallecimiento del pacientes, además es la causa principal a nivel mundial de aparición de un cáncer hepático primario (hepatocarcinoma). ¿Es siempre crónica esta infección? La respuesta es negativa. Es más, depende de la vía de transmisión y de la edad de la persona infectada. “Cuando una madre infectada transmite el virus durante el parto a un recién nacido, el 90% de estos niños permanecerá infectado de manera crónica”, añade el doctor Morano. Sin embargo, los pacientes adultos infectados por este virus en un 95% de los casos lo eliminarán, “pero el restante 5% no podrá hacerlo y sufrirá una infección crónica”.

La hepatitis B se puede curar espontáneamente por actuación del propio sistema inmunitario de la persona infectada en la mayoría de los adulto, pero los fármacos de los que actualmente se disponen para tratar las infecciones crónicas, raramente la curan –alrededor de un 10% de los casos después de unos 15 años de tratamiento–. “Lo que hacen es controlar la replicación (la capacidad del virus para generar nuevas particular del virus en las células hepáticas de la persona infectada), pero no logran a diferencia de lo que sucede con la hepatitis C eliminar el virus”, explica el investigador. “En este sentido se parece más a lo que actualmente sucede con los fármacos que se utilizan para tratar la infección por el virus del SIDA”.

Prevención

Lo que sí funciona es la prevención. Y en ese sentido, existen dos estrategias tal y como recuerda el facultativo: la primera es utilizar la vacuna, que en España está incluida desde hace más de 25 años en el calendario vacunal, y que tiene una eficacia del 90% en adultos jóvenes y de más del 95% en los niños y adolescentes sanos. Si bien la respuesta inmune disminuye con la edad. Y la segunda estrategia es evitar las conductas de riesgo que pueden facilitar la infección, como son las practicas sexuales de riesgo o el compartir material de inyección para drogas o simplemente no compartir objetos de aseo personal cortante.

Una familia de A Guarda: “Tenemos la ilusión de estar sanos, al fin”

“Llevo un montón de años tomando medicamentos, ahora cuatro o cinco pastillas al día, y haciendo analíticas por la hepatitis B...así que tengo muchas esperanzas en este tratamiento”. Son las palabras del marinero y mariscador autónomo José María Lomba. Es uno de los primeros en beneficiarse del ensayo que, si resulta eficaz, podría significar el fin de su enfermedad crónica. Este vecino de A Guarda de 37 años no es el único miembro de su familia que padece hepatitis B. De hecho, su madre también está a tratamiento con ese nuevo cóctel de fármacos, después de otros veinte años de tratamientos convencionales.

“Nos lo tomamos con la ilusión de estar sanos, al fin” José María Lomba

“Tengo osteoporosis avanzada, puede que a causa de otros fármacos que he tomado”, se lamenta la mujer. Eso sí, la dolencia no supuso un freno a la actividad laboral. Trabajadores incansables del mar, sufrieron alguna pérdida familiar reciente de la que aún se están recuperando. Hace dos décadas que supieron que padecían hepatitis B por las pruebas que otra hija –también infectada y candidata al tratamiento– realizó cuando se formaba para higienista dental. No es un caso extraño. La hepatitis B crónica se descubre casi siempre cuando la persona infectada se hace un análisis de sangre y se detecta elevación de las enzimas hepáticas (transaminasas), para una revisión de empresa o antes de una intervención quirúrgica o cuando se evalúa por algún otro problema medico. También es frecuente descubrirla si la persona acude a donar sangre. Es decir, la infección crónica no suele producir ningún síntoma particular hasta que la evolución de la enfermedad determina que se produzca una cirrosis hepática (enfermedad hepática terminal), y esta se descompensa apareciendo una hemorragia digestiva, acúmulo de líquido en el abdomen y en las piernas o, en último caso, que aparezca un cáncer hepático.