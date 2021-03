¿Eres enfermera? Esto es lo que cobrarás de la Xunta si vacunas fuera de tu horario

El Servicio Galego de Saúde (Sergas) quiere reforzar el equipo de 200 enfermeras que desde el pasado 27 de diciembre lleva a cabo la vacunación contra el COVID-19 ante el previsible aumento de dosis que recibirá Galicia en las próximas fechas, por lo que ayer inició una formación dirigida a los cerca de 2.700 profesionales sanitarios de enfermería de atención primaria. La Xunta contempla, además, la posibilidad de implementar jornadas complementarias, voluntarias y remuneradas, para agilizar el proceso de inmunización siempre que haya dosis suficientes.

“Las enfermeras ya están familiarizadas con administrar vacunas, porque forma parte de su día a día en los centros de salud. El objetivo de este curso es que conozcan las características de las vacunas contra el SARS-CoV-2 y las especificaciones de su administración porque cada vacuna tiene su idiosincrasia”, explicó ayer Malules Carbajo, secretaria general del sindicato Satse en Galicia. Por ello, la responsable del sindicato de enfermería quiso transmitir tranquilidad a la población. “Cualquiera de las vacunas es segura y el personal de enfermería está plenamente preparado para su administración”, apuntó.

El Sergas quiere que en breve se comience a vacunar en los centros de salud, en horario de mañana y tarde, con una previsión de 50 inoculaciones por profesional. Dependiendo del número de profesionales con los que cuente el centro y del volumen de pacientes que tenga que inocular, se formarían de uno a más equipos. Como mínimo, cada centro tendrá uno, formado por dos enfermeras. A su vez, cada seis equipos tendrán una coordinadora, que será una de las enfermeras que forma parte del equipo que inició la campaña en diciembre.

Compensación

En caso de que sea necesario, la Xunta contempla la posibilidad de implementar jornadas complementarias de siete horas como máximo, que serían voluntarias. En este caso, los profesionales que se presenten para realizar este trabajo percibirán una remuneración de 120 euros por jornada complementaria –fuera de su horario laboral– y 190 euros en el caso de que sea necesario continuar en domingo y festivos.

Carbajo calificó ayer de “exiguo” este complemento, aunque matizó que esto no supondrá un problema para que el Sergas refuerce el equipo de enfermeras de la campaña de vacunación contra el COVID-19. “Vamos a poner todo nuestro esfuerzo. Nuestra disponibilidad y profesionalidad es total, por lo que vamos a poner toda la carne en el asador a pesar del agotamiento físico y mental que arrastramos tras un año de pandemia y que no está recompensándose”, afirmó la representante del sindicato de enfermería. Según Carbajo, la predisposición de estos profesionales sanitarios a participar en la campaña de vacunación es “más que suficiente” para que pueda realizarse.

Inmunización

En este sentido, aseguró que los profesionales de enfermería lo que desean es que se vacune a la población cuanto antes mejor, por lo que no duda de que el sistema gallego de salud podrá contar con el número de profesionales necesarios para lograr la inmunización de la población lo antes posible. “Por falta de profesionales no va a ser. Que no tenga ningún temor. Este curso se está ofreciendo a las enfermeras de atención, primaria, pero también están las de especializada y seguro que, si tuviéramos que pedir voluntarias entre ellas, también las íbamos a tener”, comentó.

Los profesionales de enfermería que contemplen esta actividad podrán acceder dentro de su horario laboral a la autoformación, de dos horas de duración, también hoy y mañana a través del aula virtual de la Agencia de Conocimiento de la Salud (ACIS). Una vez superado con éxito, se emitirá un certificado de superación.