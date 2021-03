Los ‘micromachismos’, macropresentes

"Geniecilla” así me llamó un concejal hoy en mi primera sesión de Concejo. Soy Linda Guamán y soy científica. Mi experiencia y mi capacidad me han traído a @saludquito para brindar una accesoria técnica para el diagnóstico de #COVID19 . Terminemos con los #micromachismos .

¿Adivinan a quién le servirá la cerveza? Lo mismo, cuando la dieta es calórica. Una mujer tiene más probabilidades de que le coloquen el plato de ensalada aunque no lo haya pedido, que un hombre. ¿Qué es un ‘micromachismo’? FARO ha consultado a una decena de profesionales gallegas sobre los micromachismos más presentes en su vida, o los que recuerdan últimamente. Y haberlos, hailos. Eso sí, el tema aún es tabú y algunos testimonios son anónimos.

.“Es cuando en una reunión de trabajo lanzo una idea y nadie me hace caso, y después la copia un hombre y es aplaudido”. “Es cuando en la tienda estoy resolviendo al cliente un problema técnico, y busca la ratificación de un compañero hombre, para fiarse por completo”. “Es cuando después de una exposición me dicen que tengo una potente mente masculina en un cuerpo muy femenino”. Son situaciones cotidianas que cualquiera puede haber presenciado más de una vez a lo largo de su vida. Situaciones y actitudes que (muchas veces) han sido inculcadas en nuestra sociedad y cultura, sin que seamos plenamente conscientes de ellas, pero son machistas. Por ello es importante la divulgación ciudadana y crear conciencia.

A la psicóloga gallega Laura Morán, de 39 años, le ocurre con bastante frecuencia que le preguntan si no quiere tener hijos. “Me doy cuenta de que esta pregunta se repite en las que podrían ser madres, pero no a los chicos”, razona. Y que la gente, además, le advierte de que podría hacérsele tarde, “como si no valorasen la opción de que no quiero tenerlos”, añade.

La escritora viguesa, Premio Nacional de Literatura infantil y juvenil, Ledicia Costas, añade uno de los más recurrentes: mansplaining “que sufrimos, tanto en el contacto directo como a través de las redes sociales. Siempre suele haber un hombre preparado para explicarnos cosas, cuando ni fueron preguntados”, reconoce la autora. El anglicismo, que procede de “Men explain things to me” (”Los hombres me explican cosas”), se refiere al hábito de explicar cosas a las mujeres, con independencia de si se sabe algo del tema y usando por lo general un tono paternalista y condescendiente. Los términos ‘nenaza’, aplicado a un hombre, que se sigue usando en edades tempranas para los chicos, o ‘princesas’ para las chicas, son dos de los términos que critica la escritora. También, que en redes haya hombres cómplices “del machismo manifiesto de otros hombres”.