Un empresario gallego sondea a Zendal para fabricar la vacuna rusa en Porriño

-Pero no parece que el Gobierno cambie su postura, seguirá confiando en la UE.

-Las autoridades españolas son como el Titanic, se hunde, pero siguen tocando el piano. Al final saltarán del barco, serán los últimos, pero acabarán saltando cuando perciban que el resto de los países se han buscado la vida. Es posible que países como Alemania rompan la baraja y se vayan a la compra bilateral, a BioNTech o Curevac, que también es alemana. Aquí somos más papistas que el papa.

Tenemos dos problemas: las vidas humanas, 70.000 o 100.000 muertos, cada día 300 personas. Es un drama humano, hay que atajar cuanto antes esta pandemia, y la única forma es la vacunación masiva. La economía española perdió 120.000 millones de dólares el año pasado. Cada mes es un clavo más en el ataúd de la economía española, 10.000 millones menos al mes.

Ya nadie cuestiona la eficacia ni la seguridad de la Sputnik V. Son disculpas de mal pagador decir que no se fabrica aquí. El 50% de los fármacos que se venden en España se fabrican en la India.

-¿Las malas relaciones diplomáticas entre la UE y Rusia por el caso Navalny influirán en este proceso?

-Con 70.000 muertos anteponer criterios políticos o geoestratégicos no se sustenta. Nos acabamos de divorciar de Reino Unido, sede de AstraZeneca. La Comisión Europea ha obviado las vacunas rusas y chinas, primando las de otros territorios que no son europeos: Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna…

-Un punto de inflexión fue la colaboración con Oxford y AstraZeneca para estudiar combinar ambas vacunas con plataformas similares (adenovirus), ¿no?

-La comunidad científica internacional ya creía en ella, fuera de la propaganda antirrusa de denostar esta vacuna desde el principio. El mes de septiembre salió en “The Lancet” la fase I y fase II, y ya se vio que era la mejor. Otra cosa es que la fase III, en la que se miden los efectos secundarios en todas las franjas de población, demorase un poco. Es mucho mejor que la de AstraZeneca, le ha pedido ayuda a la Sputnik V para mejorar la eficacia y la seguridad de su vacuna. La de AstraZeneca es mucho menos eficaz y bastante menos segura.

-¿Se ha puesto usted la vacuna rusa?

-Lo he intentado. Para ponérmela tendría que estar en Moscú, esperar 21 días y ponerme la segunda dosis. Soy cónsul honorario, pero tengo difícil obtener el Visado, hemos intentado que se trajese a Madrid para vacunar a personal diplomático y cónsules honorarios. De momento no he podido, pero sin duda alguna me la pondría, lo dije en junio del año pasado. Para mí es sin duda alguna la mejor vacuna. Me llaman infinidad de personas en España que se la quieren poner. Está registrada en 38 países.

-Parece que la Sputnik V ha sido aceptada en aquellos países de población eslava que han están cultural e históricamente vinculados a Rusia.

-Totalmente correcto. Un amigo de Budapest que se ha puesto la vacuna Sputnik V me decía que sus padres y abuelos se han vacunado con vacunas soviéticas toda la vida. No están en el imperio de las multinacionales anglosajonas. Hay un lobby, tienen publicaciones científicas y congresos médicos pagados por ellos. Los rusos escriben en ruso, no en revistas anglosajonas. No están en el circuito de las multinacionales. La Sputnik V la ha desarrollado instituto público [el centro Gamaleya de Moscú] con una trayectoria centenaria y que ha desarrollado vacunas contra el ébola.