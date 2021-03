El Ministerio de Sanidad presentó su propuesta para intentar que los próximos días de vacaciones no supongan luego la llegada de una cuarta ola en la pandemia del coronavirus.

Ante la propuesta del cierre perimetral de las comunidades, que plantea el Gobierno de Carolina Darias, la Xunta no se pronunció. Solo tomó la palabra, según fuentes del Sergas, para rechazar la recomendación a los estudiantes universitarios de no volver a su comunidad por Semana Santa. La razón dada es que es Galicia está dispuesta a hacer cribados a los jóvenes que quieren regresar unos días para ver a sus padres y familiares.

También optó por la abstención en la propuesta del Ministerio de “no bajar el nivel de alerta en el que se encuentra la comunidad desde las dos semana previas al inicio de Semana Santa aunque los indicadores sean favorables”.

Además Galicia se abstuvo en la propuesta de que el toque de queda se mantenga de diez de la noche a las seis de la mañana. “Es una cuestión que se debe tratar en el Consejo Interterritorial de la próxima semana”, explican fuentes del Sergas a este diario.

La Xunta respalda otras propuestas del Ministerio. Está de acuerdo con “no celebrar eventos masivos que impliquen aglomeración o concentración de personas”. También está a favor de limitar o mantener las reuniones en los espacios públicos o privados a como máximo 6 personas” y de desaconsejar “la celebración de encuentros sociales en los domicilios y en otros espacios no cerrados con no convivientes”.

También apoya lanzar una campaña de comunicación para concenciar a la ciudadanía de la importancia de cumplir las limitaciones.