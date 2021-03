Nueve CC AA plantean el cierre de fronteras por Semana Santa y Galicia pide tiempo

Aunque al menos nueve comunidades llegaron a la reunión del Consejo Interterritorial de Sanidad con la demanda de limitar la movilidad en Semana Santa, una propuesta que también ha puesto encima de la mesa el propio Gobierno español, ayer por la tarde fue imposible cerrar un acuerdo por unanimidad. “Ojala la próxima semana podamos dar una respuesta de país, homogénea en todo el territorio español”, avanzó la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

¿Por qué no se pudo sellar el consenso y se intentará el día 10? Porque una vez más Madrid fue la voz discordante, junto con Canarias y Baleares. La presidenta, Isabel Díaz Ayuso, es partidaria de dejar abierta Madrid durante la Semana Santa porque cree que sería “bueno” que llegaran turistas de otros puntos de España o del extranjero para “mover la economía”.

¿Y Galicia? El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, optó por “la prudencia”. Mientras la mayoría de las comunidades ya se manifestaban a favor de mantener el cierre de sus comunidades para frenar la visita de turistas, en rueda de prensa por la mañana, Comesaña declaraba que es aún pronto para concretar las medidas que habrá que adoptar en Semana Santa en Galicia para contener la expansión del coronavirus. No quiso adelantar más.

“Faltan tres semanas para la Semana Santa, es francamente difícil tener un posicionamento rotundo” con más de un ciclo epidemiológico de distancia, explicó Comesaña.

“Nuestro objetivo es salvar vidas, no salvar semanas”, defendió la titular de Sanidad, en un giro de político de 180 grados con respecto a las Navidades, cuando se abrió la mano y se permitió la movilidad entre autonomías y se ampliaron las reuniones entre no convivientes. Fue el germen de la tercera ola.

Darias argumentó que “España no está en condiciones de una nueva ola por el alto índice de ocupación de las ucis”. “ Hay tres comunidades por encima del 40 % de ocupación de camas de uci con pacientes covid y dos cercanas al 40 %”. La incidencia es de 159 casos por cada cien mil habitantes y hasta que no baje de 50 casos no estaremos “cerca de la normalidad”, remarcó.

“La idea (para el acuerdo de la próxima semana) sería una declaración de actuaciones coordinadas, aprobada en el consejo interterritorial y si es aprobada en el consejo interterritorial es una actuación de obligado cumplimiento a todas las comunidades autónomas”, afirmó la ministra.

Darias aseguró que “hay bastante consenso” entorno a su plan, que pasa por mantener el cierre perimetral de las comunidades, es decir que los madrileños no puedan venir a Galicia en Semana Santa o que los gallegos no puedan irse a Canarias a descansar unos días. Y por la restricción de los contactos sociales.

El plan de Sanidad : sin movilidad entre CC AA

“Evitar todos aquellos viajes que no sean necesarios. La movilidad estará limitada por el cierre perimetral de todas las comunidades autónomas y sujeta a las excepciones del Estado de Alarma”. Esta es la propuesta que Sanidad defiende. Además plantea “no bajar el nivel de alerta en el que se encuentra la comunidad autónoma desde las dos semanas previas al inicio de Semana Santa aunque los indicadores sean favorables, y por ello mantener las medidas establecidas en ese momento”. Es decir, las restricciones a aplicar en Galicia en Semana Santa serían las que decidiese la Xunta en el arranque de la próxima semana y no se cambiarían hasta abril.

El Ministerio de Sanidad también defiende “no celebrar eventos con elevada presencia de público, procesiones, pregones, tamborradas, etc., donde no pueda garantizarse el cumplimiento de las medidas preventivas establecidas”. Y propone “celebraciones alternativas o telemáticas que puedan garantizar el cumplimiento de estas medidas”.

También asume que las misas, misereres, besamanos, besapiés… y otras celebraciones propias de Semana Santa y en el interior de las iglesias deben “seguir las normas de aforo” vigentes. No puede haber relajación al respecto.

Para convencer y concienciar a la ciudadanía de la importancia de cumplir las restricciones, Sanidad se compromete a “hacer una campaña institucional para evitar la relajación de comportamiento”.

El Ministerio de Sanidad es consciente de que en la caída de contagios de la tercera ola y tras el inicio de una nueva desescalada, a los ciudadanos les costará entender que no se abra más la mano, de ahí el anuncio de una campaña. Argumenta que a finales de este mes “todavía no se habrá inmunizado” con la vacuna a una proporción suficiente de la población para conseguir una reducción significativa del riesgo” y por ello debe mantenerse la limitación de movilidad y de contactos sociales.

El gran riesgo es la fátiga pandémica “tras un año de aplicación de medidas con un gran impacto social y económico”, reconoce el Ministerio en el documento que ha facilitado a las comunidades.

Frente común de Valencia para blindar la frontera

Las comunidades a favor de mantener el cierre perimetral son Castilla-La Mancha, Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Navarra, Murcia, Asturias, Cantabria, País Vasco y La Rioja.

El presidente de la Comunidad Valencia, Ximo Puig, se puso en contacto con los presidentes de otras autonomías limítrofes (Baleares, Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña) para pedir a Sanidad que se limite la movilidad en Semana Santa. Según las fuentes de la Generalitat, la sintonía ha sido total con el resto de responsables autonómicos, entre los que hay de diferentes partidos, no solo socialistas. De hecho, el presidente murciano, Fernando López Miras, es del PP, y el titular en funciones catalán, Pere Aragonès, es de ERC. Emiliano García-Page, Javier Lambán y Francina Armengol representan al PSOE.

Además País Vasco, Asturias, Cantabria y La Rioja, abogan también por limitar la movilidad y llegar a un acuerdo.

Cuarentena obligatoria para doce países

España ha prorrogado la cuarentena para los pasajeros procedentes de Brasil y Sudáfrica y la ha impuesto a otros diez países, entre ellos Perú y Colombia, con el fin de evitar la propagación de las nuevas variantes del coronavirus, según la orden del Ministerio de Sanidad que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE). En virtud de esta norma, que entrará en vigor a las 00:00 horas del 8 de marzo por un período de 14 días, la cuarentena se amplía a las personas que procedan de las repúblicas de Botsuana, Unión de Comoras, Ghana, Kenia, Mozambique, Tanzania, Zambia y Zimbabue, además de Perú y Colombia. La medida será obligatoria para todas los viajeros que lleguen de esos países, con o sin escalas intermedias, a cualquier aeropuerto español durante los diez días posteriores a su llegada, que serán siete si el pasajero se realiza una prueba diagnóstica en infección aguda para descartar el virus y da negativa. Durante el periodo de cuarentena, deberán permanecer en su domicilio o alojamiento, así como limitar los accesos de terceras personas. También tendrán que restringir sus desplazamientos a los imprescindibles: adquirir alimentos, productos farmacéuticos o de primera necesidad; asistencia a centros de salud o causas de fuerza mayor. Sanidad considera esta medida “urgente y necesaria para la protección de la salud pública”, pues las variantes mencionadas del coronavirus tienen “una mayor transmisibilidad, riesgo de reinfecciones y una posible disminución de la eficacia vacunal”. También justifica la ampliación de la cuarentena por “su extensión a países próximos a donde se detectaron inicialmente, muchos de los cuales presentan un grado de desarrollo limitado de las capacidades de vigilancia, detección y notificación”. La orden, al limitar derechos fundamentales, deberá ser ratificada judicialmente. Las agencias de viaje, los operadores de turismo y compañías de trasporte deberán informar a los viajeros de estas medidas al inicio del proceso de venta de los billetes con destino en el territorio español.