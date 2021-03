Leticia Pérez: “El orden tiene muchos beneficios a nivel mental, nos da paz”

“El orden tiene muchos beneficios a nivel mental, nos da paz, nos da seguridad”, defendió ayer la organizadora profesional Leticia Pérez quien presentó en Club FARO el volumen “Ordena tu casa, tu mente y tu vida” (Alienta Editorial). Se trata de su primera publicación y en ella muestra su método de organización del hogar pero con enseñanzas también para la vida.

Presentada por Paula Garabal, indicó que muchas veces “confundimos amor con objetos”, lo que perjudica el orden en las casas porque tendemos a acumular cosas inservibles que asociamos a personas o momentos cuando lo que priman son las experiencias.

En su libro, la conferenciante, señaló que ordenar “supone deshacernos de algunas de las cosas que acumulamos, que no utilizamos y asegurarnos no adquirir más”, es decir, echar fuera de nuestra vida lo que no necesitamos, ya que “el orden simplifica nuestra vida”. Por ello, propuso “comprar solo cosas que realmente nos hagan felices y nos entusiasmen”.

Ante aquellas voces que señalan que el desorden “es un signo de gran creatividad”, Pérez apuntó que “si una persona vive sola y disfruta dentro de su caos, genial, no pasa nada. El problema viene cuando convive con otras personas”. Para ella, ese caos se produce porque este individuo “no conoce un sistema de organización”.

La defensa del desorden no tuvo ni tiene espacio en su manual. “Es realmente una excusa”, opinó, ya que, a su juicio, “una casa desordenada afecta negativamente a todos los aspectos del bienestar de una persona y de su familia”.

Entre las consecuencias negativas que citó, figuraron alergias por el exceso de polvo o humedad; el aumento del riesgo de incendio; el alterar nuestras rutinas llegando incluso a retrasarnos nuestra salida de casa para ir al trabajo por no encontrar lo que necesitamos (por ejemplo, las llaves); la ansiedad y estrés por sentir nuestra casa “fuera de control”; además de enfado, frustración por no llegar a todo e incluso vergüenza como sentimiento de apuro cada vez que hay visita.

Para esta personal shopper y emprendedora, “cuando eres consciente de que necesitas orden en tu casa y pasas a la acción, tu vida realmente cambia” ya que se gana en autoestima, bienestar, descanso, inspiración y seguridad.

Para ordenar planteó el conocernos mejor a nosotros mismos a través de una toma de conciencia de propósitos. Para Pérez, lo ideal es anotarlos para analizar todas las áreas de la vida y detectar en qué estado de satisfacción están. Solo de esta manera se definirá el propósito de vida que es decisivo para saber qué cosas guardamos para ordenar y cuáles no. Esto se puede lograr mediante un ejercicio denominado la rueda de la vida, que explicó en su libro.

En el mismo también expuso su método. La primera clave que facilitó fue que nos quitemos de la cabeza la idea de que en nuestro día a día tenemos que ser capaces de “llegar a todo”. Con esa frase en la cabeza aseguró que lo único que conseguiremos será “frustrarnos”. “Te aseguro que cuando termines de leer este libro conseguirás llegar a todo”, prometió.

La obra está formada por cinco capítulos principales. El primero consiste en discernir entre orden y desorden así como entre ordenar y organizar. En el segundo, propone diseñar un plan para ordenar nuestra mente y nuestra vida como paso necesario a que no esté desordenada nuestra casa.

Ya en el tercero, expone cómo ordenar nuestro tiempo, para lo que se debe procurar un sistema, planificar y tener en cuenta las leyes del orden, la limpieza y la productividad. El cuarto bloque está dedicado a ordenar la casa y el quinto a organizarla y limpiarla.

Si hubiera que elegir un consejo primordial de los facilitados por Leticia Pérez ese sería el mantener las rutinas para tener una vida y casas ordenadas y limpias. Entre los distintos trucos, recomendó diseñar menús para una semana o un mes con el fin de ganar tiempo, comer de forma más saludable y ahorrar dinero. También citó la ley de la atracción cuya teoría consiste en visualizar lo que se desea cada día de forma positiva y con el ánimo firme de lograrlo para que suceda.

Por último, señaló que “cuando hay un desorden en casa también hay un desorden interno” y que “hay momentos en la vida en los que hay que deshacernos de personas que nos hacen daño”, en alusión a aquellas que son tóxicas.