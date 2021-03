La Galicia sin COVID sube un 57%: ya son 165 municipios sin casos durante 7 días

Sanidade no tiene previsto levantar a corto plazo el cierre perimetral de Galicia o modificar el toque de queda, que sigue entre las 22 y las 6 horas, como tampoco ampliar el horario de apertura de la hostelería, hasta las 18 horas. Así lo indicó el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, tras la reunión del comité clínico que ha decidido levantar el cierre del área sanitaria de Ferrol, que pasa a estar en nivel medio de restricciones, mientras que se mantiene el de las de A Coruña y Pontevedra, que seguirán en nivel alto – por su presión hospitalaria, en el entorno del 25 % en unidades de críticos–.

De momento, la comunidad se encuentra en la fase de desescalada “ir abriendo”, cuando sea posible, estas dos áreas sanitarias, ha explicado el conselleiro, que se remitió a la evolución de los datos que se registren hasta el próximo viernes, cuando habrá una reunión del subcomité clínico. Será entonces cuando el comité que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia ya tendrá los datos de este primer fin de semana de desescalada. Ejemplificó como una de las primeras medidas posibles la de aumentar el número posible de reuniones de no convivientes de 4 a 6 personas, así como los aforos para hostelería y comercio. En cuanto al cierre de la hostelería a las 18.00 horas, el conselleiro cree que “es oportuno” y “no están previstos cambios a corto plazo”.

Prudencia. Hasta en veinte ocasiones repitió el conselleiro de Sanidade y los expertos del Sergas ese concepto durante una comparecencia de más de una hora. Con el telón de fondo de los incumplimientos de aforo en las terrazas del pasado fin de semana, tras la reapertura, y algunos comportamientos ciudadanos poco acordes con las restricciones, el titular autonómico se mostró confiado en un mayor ‘sentidiño’ a medida que avanza la desescalada. “Hacemos un llamamiento para no hacer nada que ponga en riesgo esta situación”, alertó, “si no actuamos con prudencia, podríamos retroceder”. Aludía también a las nuevas variantes, más contagiosas. para no 2.256 fallecidos, cuando se cumple un año de la aparición del primer caso en los hospitales gallegos también estuvieron sobre la mesa. Y los 97 pacientes que aún están en UCI o Reanimación de hospitales gallegos.

Un caso de variante brasileña, a estudio en Galicia

Las autoridades sanitarias gallegas han confirmado ya por secuenciación 90 casos de variante británica de COVID-19 y uno de sudafricana, al tiempo que está en estudio un caso de cepa brasileña. De confirmarse, representaría el primer caso que llega a Galicia. Así lo ha explicado Carmen Durán. Las pruebas diagnósticas son otro de los caballos de batalla de la Xunta en la pandemia. En la última semana de febrero realizaron 64.000 pruebas, de las que cerca de 20.000 fueron test de antígenos. La tasa de positividad de las PCR está en 3,7, lo que representa un 6% menos que hace una semana, y también una rebaja importante con respecto a los datos de España, indicó la directora xeral de Saúde Pública. El conselleiro de Sanidade aseguró que ya han sido citados un total de 10.000 alumnos universitarios participar en las pruebas de cribado.

Galicia recibirá 30.000 dosis de AstraZeneca

Galicia recibirá 30.000 dosis de AstraZeneca, según acordaron ayer en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que se unirán a las 37 bandejas de las vacunas de Pfizer que llegaron esta semana y que habían sido comprometidas –y después recortadas por la reducción del suministro de la propia farmacéutica a los países de la UE–. Según aseguró Comesaña, ahora la comunidad cuenta con el número de inyecciones que precisa para vacunar a su población de más de 80 años. El nivel de administración de los fármacos en la comunidad, sumando las tres marcas asciende en Galicia a 233.316. El último dato que tiene el Ministerio de Sanidad es el de 223.906 dosis administradas en Galicia, lo que significa el 95,3% de las recibidas y sitúa a la gallega como tercera comunidad en el ránking de vacunas puestas. Comesaña ha apuntado que también sigue la vacunación en las clínicas privadas, en donde han sido administradas vacunas –aseguró– ”al 80% de las personas que están incluidas en las lista remitidas por los colegios médicos”. Además, esta semana ha comenzado la vacunación con los inspectores sanitarios, facultativos del Imelga, Policía Autonómica y Nacional, Bomberos y funcionarios de prisiones que no son sanitarios. Sigue la vacunación en los centros de menores, en los servicios de ayuda a domicilio y en las residencias psiquiátricas de ámbito privado.