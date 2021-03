El 8-M y la espada de Damocles

La pandemia ha agrandado la brecha de género. La precarización laboral de las mujeres se ha agravado, la carga de cuidados ha recaído casi en exclusiva en la mujer y la violencia de género se ha recrudecido. Por todo ello, y con el lema “Sen coidados non hai vida”, la plataforma Galegas 8M hace un llamamiento a “ocupar el espacio público” en las ciudades de la comunidad. En las principales urbes gallegas ya hay convocadas manifestaciones. La de Vigo saldrá de Plaza de España, recorrerá Gran Vía y finalizará en Plaza América.

#8mTodasÁRúa para non ser invisibilizadas, pero sendo responsables, por iso seguiremos o protocolo de seguridade:

- Ten sempre presente á muller que tes diante e aos lados, mantén a distancia con elas!

- Usa máscara

- Ocupemos o espazo público con seguridade!✊#8mEuVou #VaiCaer pic.twitter.com/1u6u7gRSK5 — Galegas 8M (@Galegas8M) 27 de febrero de 2021

Sin embargo, la polémica vuelve a empañar esta efeméride reivindicativa, sobre la que aún pesa la acusación de haber contribuido a expandir el coronavirus en la primera ola. El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, y la ministra del ramo, Carolina Darias, han recomendado no hacer manifestaciones.

La presidenta de la Diputación, Carmela Silva, no se manifestará este año, aunque sí participará ese día en sendos actos en las sedes de la Delegación en Pontevedra (12.00 horas) y Vigo (18.00). El organismo utilizará las redes sociales para dar visibilizar el discurso de la igualdad.

“Ha habido otras manifestaciones, pero solo se atacan cuando son de mujeres” Carmela Silva - Presidenta de la Diputación

“Este año no participaré en concentraciones y/o manifestaciones al considerar que ante la situación en la que nos encontramos todas y todos tenemos que evitar aglomeraciones de personas. En todo caso, creo que tenemos que reivindicar toda la agenda pendiente de derechos de las mujeres”, asegura.

Lamentó, sin embargo, el ataque que están sufriendo las mujeres por su derecho a manifestarse. “Me indigna quien cuestiona que las mujeres, que las asociaciones feministas puedan organizar concentraciones ese día, que ya han dicho que serán cumpliendo las normas sanitarias. Durante estos meses ha habido concentraciones e, incluso, manifestaciones de todo tipo, pero solo se atacan cuando son para reclamar los derechos de las mujeres. Creo que en esta ocasión hay que extremar las medidas, pero no comparto tener varias varas de medir”, añade.

“La lucha es hoy más necesaria que nunca, pero aún no sé si iré a la manifestación” Ledicia Costas - Escritora

La escritora Ledicia Costas reconoce que tiene dudas sobre la conveniencia o no de las manifestaciones este año. “Tengo sentimientos encontrados, pero observo que se sigue criminalizando por parte de algunos sectores el 8-M como la principal causa de la expansión del coronavirus. A día de hoy sabemos que es absurdo seguir defendiendo eso, pero se aprovecha para criminalizar el 8-M y yo hago una pregunta: ¿Por qué puede celebrar un concierto de Raphael con todas las medidas de seguridad y no se puede celebrar la manifestación del 8-M con todas las medidas de seguridad? Creo que hay un agravio comparativo y que siempre perdemos las mujeres”, opina.

Sobre si acudirá a la manifestación, confiesa que no lo tiene claro. “Siempre voy y creo que la lucha es más necesaria que nunca, pero ¿es oportuno este año? Es que no voy a ningún sitio, no me junto con nadie”, añade.

“El COVID no es una broma, pero está bien que el 8-M las mujeres estemos en la calle” Chis Oliveira - Filósofa

Sí acudirá la filósofa y feminista Chis Oliveira, quien, un año después de sufrir COVID-19 –estuvo ingresada en la UCI–, aún se recupera de las secuelas. “El COVID no es ninguna broma, pero creo que está bien que las mujeres salgamos a la calle el

8-M. Las organizaciones feministas llevan meses trabajando para que estas concentraciones sean seguras y las del 25-N ya lo fueron. Si respetamos las medidas de seguridad y estamos al aire libre. ¿por qué no vamos a salir?”, afirma.

Hay convocadas manifestaciones en las principales ciudades de Galicia

Matiza, sin embargo, que entiende a quienes prefieran no manifestarse por temor al coronavirus. “Respeto enormemente a quien decida, por su seguridad y por la de los demás, quedarse en casa. Pero yo voy a salir porque cuando voy a una terraza o al supermercado también estoy asumiendo un riesgo, pero yo me sé proteger. Lo que no se puede es criminalizar situaciones. La hostelería se manifiesta y aplaudimos, pero cuando lo hacemos las mujeres, no ¿por qué?”, manifiesta Oliveira.

“Es importante salir porque la pandemia está castigando más a las mujeres” Amada Traba - Socióloga de la UVigo

Amada Traba, socióloga de la Universidad de Vigo, también secundará la manifestación “con todas las medidas de seguridad”. “Este año es muy importante salir a la calle porque la pandemia está castigando más a las mujeres. Con todas las precauciones, pero nuestra voz tiene que estar en las calles”, afirma.

La socióloga lamenta que se criminalice al 8-M del pasado año cuando en esa época y después también ha habido otras manifestaciones y no han tenido un ataque tan feroz. “No dudo de que habría sido mejor si se hubiera ido con mascarilla, etcétera, pero en esas fechas hubo muchas interacciones mucho más peligrosas y sin embargo no se nombran”, dice.

“Está bien celebrarlo, pero no manifestarse. Seguimos en riesgo; el virus sigue circulando” África González - Inmunóloga

La inmunóloga África González opina que se puede conmemorar el 8-M sin necesidad de convocar manifestaciones, a través de otros actos y empleando las redes sociales como altavoz. “Celebración sí, pero con seguridad y con la salud por delante. Por eso, estoy en contra de que se hagan manifestaciones en estos momentos. Hay que intentar buscar alternativas y evitar que la gente se exponga. Hasta que la mayoría de la población esté vacunada, seguimos estando en riesgo. El virus sigue circulando”, afirma.

La pandemia ha agravado la brecha de género y la violencia machista

Explica que, aunque al estar al aire libre las posibilidades de infección son menores, no por ello el riesgo no existe. “Es complicado que la gente no grite y mantenga la mascarilla todo el rato puesta y va a estar muy junta”, recuerda González

Muy involucrada en distintos movimientos en defensa de que las mujeres tengan más visibilidad en los medios de comunicación y en los webinar –ella no participa en aquellos en los que tienen más participación de hombre, por ejemplo–, opina que está bien tener un día de representación, pero que la lucha por la igualdad ha de ser mantenida. “Todos los días deberían ser 8-M”, sostiene.