Los pacientes graves por coronavirus han bajado del centenar en las últimas horas en Galicia. Las unidades de críticos toman aire después de vivir las peores semanas de la pandemia entre finales de enero y principios de febrero, con el pico de hospitalización en UCI de 254 infectados el día 8 de febrero. No se registraba una situación similar desde el 17 de enero, última fecha en que los enfermos con cuadros clínicos más complejos se contaban con dos cifras.

Los hospitales ya notan su particular desescalada, con 16 ingresados menos hasta los 472. De ellos, 97 (-8) se encuentran en estado grave y 375 (-8) estables. El ligero repunte experimentado el fin de semana no ha cristalizado y la presión asistencial afianza su caída. Los primeros días de alivio de las restricciones no se han traducido, por ahora, en una mayor ocupación de camas, si bien es cierto que todavía es pronto para comprobar su efecto. Por otro lado, la inmunización de los grupos de mayor edad ha mostrado su eficacia con una notable bajada de los contagios en residencias.

En cuanto a los casos activos, la curva continúa su desplome. Sanidade informa este miércoles de 4.686 casos activos (-267), cifra que nos remonta al pasado octubre, semanas antes de la escalada al pico de la segunda ola. La tendencia firme a la baja se mantiene gracias a las altas médicas, que suman otras 436, y al menor índice de contagios diarios, con 173 en las últimas horas (156 de ellos confirmados vía PCR).

Solo un área sanitaria se desmarca hoy de la tónica general con un ligero repunte: Ourense, la que menos incidencia registra, suma cuatro positivos más hasta los 284. En las demás vuelve a caer los casos activos: A Coruña y Cee baja a 1.543 (-69); Vigo a 771 (-71); Pontevedra y O Salnés a 683 (-39); Santiago y Barbanza a 519 (-35); Ferrol a 459 (-28); y Lugo a 427 (-29).

Por su parte, la tasa de positividad se mantiene por debajo de ese 5% que la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija como máximo para dar por controlada la pandemia. El cómputo acumulado de PCR se eleva a 1.684.590 tras sumar otras 8.531 pruebas ayer.

Cuando se cumple un año del primer caso confirmado de COVID-19 en Galicia, las estadísticas evidencian la envergadura de la pandemia: 112.911 afectados, de los que 105.988 superaron la enfermedad y otros 2.256 han fallecido.