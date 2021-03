“La prudencia tiene que marcar esta celebración. No sólo la del 8-M, sino todas las que se convoquen” , demandó ayer la portavoz del Gobierno,María Jesús Montero. La también ministra de Haciendaadvirtió de que no es el momento de concentraciones ni de manifestaciones masivas y pide celebrar este Día de la Mujer “con voz alta y clara, pero sin poner en riesgo la salud ni la seguridad” de los ciudadanos.

“Este año, siguiendo la recomendación de los expertos, la celebración del Día de la Mujer será diferente, distinta, pero no por ello menos reivindicativa”, dijo dicho la portavoz del Gobierno, que llamó a celebrar y reivindicar el feminismo “con voz alta y clara”, pero sin correr riesgos. Aseguró que el hecho de no poder celebrar en la calle ese 8 de marzo no le quita “ni un atisbo de fuerza a nuestras demandas y reivindicaciones”. “Para eso tenemos nuestra imaginación y capacidad de expresarnos en diferentes formatos”.

El Ejecutivo aprobó ayer una declaración institucional de cara al 8M en el que reafirma su compromiso y apoyo al movimiento feminista y a sus demandas. Por su parte, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, María Victoria Rosell, manifestó que el “feminismo institucional “por su puesto” va a cumplir normas sanitarias, que desaconsejan manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer. No obstante, defendió que el “feminismo activista es soberano” y tanto el 8M como en días previos podrá celebrar esta efeméride “en los balcones, con vídeos o en la calle con todas las medidas de seguridad”.

Por último, la Comisión organizadora del 8M, convocante de los actos centrales del Día de la Mujer en los últimos años, ha propuesto otras formas de reivindicar esta jornada ante la situación de pandemia: luciendo pañuelos morados en el metro, las terrazas o los supermercados; decorando balcones y ventanas; o compartiendo mensajes en redes sociales. La semana pasada, esta organización anunciaba cuatro concentraciones en cuatro puntos diferentes de Madrid, todas con un aforo inferior a las 500 personas.