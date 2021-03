Autor da selección de poemas incluídos en “Cunqueiro XL”, Xosé Henrique Costas non só está firmemente convencido de que estes son pezas da autoría integral de Cunqueiro senon tamén de que “estou seguro de que hai ainda máis que asinou como traductor e das que non nos decatamos”.

– A qué poetas investigaron para cerciorarse de que non existían?

–A moitos dos que xa coñecíamos e a todos os que nos resultaban descoñecidos. E o caso é que neste “Cunqueiro XL” puideron aparecer moitos máis dos que non sabemos nada, pero tivemos limitado, ademáis da tirada, tamén o número de páxinas.

–Non debería ser moi difícil localizar a autenticidade dun poema de autor inglés, francés, alemán, italiano ou europeo en xeral.

–Si, sería moi raro que, nas institucións e a os expertos que consultamos, existise un poeta traducido por Cunqueiro do que na sua propia patria nin se tivese noticia algunha da sua existencia, pero o caso é que iso foi oque nos pasou a Iago Castro e a mín.Por outra banda, cando apareceu a “

Poesía completa, 1933-71”, dende Suecia informáronnos de que eses tales poetas suecos nunca existiran e, ainda enriba, que Cunqueiro púxolles apelidos fineses e até islandeses.

–Sen saber moito de Cunqueiro,hai pistas evidentes. Por exemplo o da presunta poeta italiana Vitoria “Merlino”.

–Ese é un caso moi curioso ao que lle atribúe a autoría dun poema cuspidiño á liña que Cunqueiro mantivo no seu poemario “Herba aquí ou acolá”. E esta anécdota váleme tamén para sinalar que todas estas “traduccions” coinciden coa gran altura poética acada por Cunqueiro, Non son poemas floxos, son obras de arte.

–E hai nomes pero que moi curiosos.

– (risos) Tamén. Dario Xohán Cabana díxome que algúns dos nomes, como o de Pat Paterson, están sacados das novelas de vaqueros de Marcial Lafuente Estefanía. E hai outro “poeta” en lingua inglesa, moi simpático, ao que Cunqueiro chama Steven Allwright.

–Cal puido ser causa pola que Cunqueiro agochase a súa identidade como traductor?

–Aquí entramos nos terreos da especulación. Eu penso que, por unha banda, a poesía de Cunqueiro estaba alonxada da que, naqueles tempos, facíase en Galicia, que era moi comprometida política e socialmente, representada por unha serie de autores liderados por Celso Emilio Ferreiro. Para estes escritores, a poesía de Cunqueiro era evasionista, pouco comprometida, culturalista anticuada, rancia. Ademais, daquela Cunqueiro estaba considerado un home “do rexime” (dor réxime de Franco, enténdase) ou en todo caso, nos últimos anos, da dereita de Fraga Iribarne. Por outra banda, don Álvaro non quería enfrontamentos cos seus colegas; que o acusaran de franquista ou fraguista podía agantálo pero,iso de que a súa poesía estaba rancia e caduca non o soportaba porque, ademais, non era verdade. E el quería demostralo traducindo a poetas de moda en todo o mundo que seguían unha liña semellante á súa. As traducción, asi pois,eran o seu xeito de demostralo.

–E non podería ser unha brincaiera, unha broma póstuma de Cunqueiro?

–Coñecido o fino humor que tiña, e que esta reflectido na súa literatura, non me estrañaría. Ademáis, el era moi amigo dos pseudónimos, das máscaras onomásticas, e dalgún xeito tiña o presentemento de que súa obra esría estudada trala súa morte.

–O raro tamén é que alguns destes poemas publicounos cando era director de FARO.

–Si, si. E ademais, en “Cunbqueiro XL” as traduccions non sempre están asinadas por el, senón con peudónimos: o de Manoel María Seone (en 32 poemas), o de Álvaro Labrada (en 14) e o de Cristóbal Jordan (en1), mentres que tres apareceron sen asinar.