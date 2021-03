El 8-M cambia de forma (pero no de fondo)

Es el segundo ocho de marzo de la pandemia, salpicado por la polémica de las restricciones –el conselleiro de Sanidade y la ministra recomendaron no hacer manifestaciones– y por la ‘Ley trans’ del Ministerio de Igualdad. Bajo el lema “Sen coidados non hai vida”, Galegas8M, que aglutina en Galicia la convocatoria unitaria para la efeméride, aclaran que plantean movilizarse “en columnas” en las calles manteniendo la distancia de seguridad.

Que facemos o 8m? Esta fin de semana botou a andar unha nova convocatoria, as mulleres galegas non quedamos caladas, xuntas mudámolo todo!✊💜 #8m #8m2021 #feminismogalego #feminismoparavivir #feministasgalegas #feminismooubarbarie #opatriarcadovaicaer pic.twitter.com/IfuIEFBGAs

Ya están previstas manifestaciones en las principales ciudades –en Vigo saldrá de la ‘Plaza dos cabalos’ y llegará hasta As Travesas a las 18.00h– y habrá otras tantas en las principales ciudades y villas de Galicia. La libertad de expresión como derecho básico, defienden, está por encima de las restricciones. Además, convocan una huelga de cuidados, laboral, estudiantil y de consumo para esa jornada, que apoyan una treintena de colectivos agrupados en Galegas8M. “Somos os motores do mundo pero estamos precarizadas”, alega Judit González, integrante del colectivo. “A pandemia levounos a situacións ao límite e incrementou as desigualdades”, explica.

Como resume también la Catedrática de Universidad en el Departamento de Economía Aplicada de la Universidade de Vigo, y doctora en Economía, Coral del Río, “lo ya alcanzado es frágil y podrían darse procesos de involución que reduzcan derechos que ha costado alcanzar”.

“La igualdad real está todavía muy lejos de alcanzarse: las mujeres sufrimos violencia machista en RRSS, en las calles y el trabajo. Está normalizado que se pueda comprar a una mujer por horas. Hay una elevada infrarrepresentación de mujeres en las TIC, donde se está diseñando la sociedad del futuro”.

Y es que el confinamiento ha tenido el efecto contrario al que cabría esperar de un teletrabajo planeado. Las diferencias en el tiempo dedicado por mujeres y hombres al cuidado y el trabajo doméstico se han agravado durante el encierro. Esta, además, ha sido la pandemia de los medicOs y las enfermerAs. Así se nos ha presentado casi de manera constante, a pesar de que ellas son mayoría tanto en medicina como enfermería.

“Los confinamientos incrementaron el riesgo de sufrir violencia de género” Irene Milleiro - Directora fund. Change.org

Una mujer acostumbrada a liderar la lucha por causas justas desde la plataforma Change.org. La periodista gallega Irene Milleiro, directora y gerente de campañas de dicha organización, asegura que “en 2021 es más importante que nunca celebrar el 8M”: “Hemos tenido que ser superheroínas para combinar trabajo y cuidados, con el consiguiente impacto en nuestra salud física y mental. En esta pandemia, sobre las mujeres también ha recaído la mayor parte del trabajo de cuidado de niños y mayores”, reconoce.

“La pandemia ha agudizado la desigualdad y empeorado la situación de las mujeres: el perfil medio de una persona en paro en España son mujeres, menores de 25 años, con trabajos temporales en turismo, comercio u hostelería. Los confinamientos incrementaron el riesgo de sufrir violencia de género”.

Un cuestionario realizado por la Unidad Mujeres y Ciencia del Ministerio de Ciencia e Innovación de España a 1.563 investigadores e investigadoras sobre el impacto del confinamiento nos muestra que casi el 50 % de las mujeres, frente al 20% de los hombres, se encargó en exclusiva de la limpieza del hogar, mientras que el 43,8 % de las mujeres, frente al 18,3 % de los hombres, asumió principalmente las tareas de cuidado de personas a su cargo.

“A igualdade plena quizais é o máis difícil de conseguir porque é mental” Inma López Silva - Escritora

Una visión similar a la que pone de manifiesto la escritora Inma López Silva: “A pandemia demostrou que eramos máis vulnerables, se amosou que estabamos en inferioridade de opcións”. Al tiempo que llama la atención sobre el fenómeno de la ultraderecha: “O auxe da extrema dereita implica a persecución do feminismo e da xustiza social, hai que estar atentas. Hai unha auténtica persecución misóxina contra nós por parte dos grupos de reaccionarios, que entenderon moi ben que a loita das mulleres poñía en risco a súa impunidade e posición social”.

“As mozas perciben as desigualdades e non se están a inscribir nas carreiras STEM” Ana Ulla - Astrofísica

“Probablemente as mozas estén detectando que hai demasiadas dificultades para acadar metas profesionais nas carreiras STEM e non se están inscribindo. Segue a haber desigualdades manifestas nas carreiras profesionais das investigadoras, frente aos investigadores da mesma idade e formación”.

A la celebración ‘distinta’ de este 8M también se ha referido la presidenta de la Asociación Empresarias Galicia, la viguesa Susana Pérez: “Este año el 8m será diferente, la situación sanitaria manda. No olvidemos que parte del tejido empresarial lleva meses cerrado. No importa que no estemos todas juntas presencialmente porque nos une un mismo sentimiento y un mismo objetivo, alcanzar la igualdad real de oportunidades.

“A feminización das actividades de coidados e domésticas se acentuaron durante o confinamento e foron as mulleres as que asumiron aínda máis carga de traballo reprodutivo, acentuada pola atención, no seu caso, de coidados a persoas dependentes e menores e nas actividades de apoio educativo”, explica la directora de la Unidad de Igualdad de la UVigo, Águeda Gómez, principal responsable del estudio “Xénero e investigación científica na Universidade de Vigo en tempos de COVID-19”.“O COVID está facendo emerxer novas fendas de xénero que se suman ás que xa existían que, parece veñen para quedarse”. O, dicho de otro modo, “elas concilian permanentemente, eles puntualmente”.

“O COVID está facendo emerxer novas fendas de xénero na investigación” Águeda Gómez - Dir. Unidade Igualdade Uvigo

“A diminución da actividade investigadora observada entre as mulleres evidencia un escenario de desigualdades e acentúa aínda máis a fenda de xénero”, explica a directora de Igualdade da UVigo: “Evidenciouse que a feminización das actividades de coidados e domésticas se acentuaron co confinamento.”

“Debemos celebrar el pacto de Estado para la Violencia de Género como un patrimonio” Susana García-Baquero - Fiscal jefe área Vigo

“Pongo de relieve el hito que supuso la firma del convenio de Estambul, así como el pacto de Estado para la Violencia de Género (2017), que se sigue desarrollando. Como Fiscal pienso que el 8M tenemos que celebrar estos grandes consensos en defensa de la igualdad y patrimonio de todos.”

“As mulleres sanitarias, un 68%, tiveron maior exposición ao virus” Paz Filgueira - Magistrada

“As mulleres tiveron maior exposición ao virus ao representar o 68% dos profesionais sanitarios, baixo estrés e presións por ter que dobrar turnos..É necesario máis que nunca conmemorar este 8M porque persisten todas as grandes diferenzas e desigualdades que se constantaban”.

“La pandemia ha perjudicado más a las mujeres, que trabajan más en precario” Carmen Gª Grandal - Farmacéutica

“La pandemia nos ha perjudicado a todas y todos; más lógicamente a las mujeres porque son las encargadas mayoritariamente de los cuidados y las que estaban trabajando más en precario. Y feminismo es el principio de igualdad de derechos entre la mujer y el hombre, según la RAE”.

Pero no es algo exclusivo de Vigo, o Galicia. El proyecto H2020 SUPERA (Supporting the Promotion of Equality in Research and Academia) ha diseñado una encuesta sobre condiciones laborales, uso del tiempo académico y rendimiento académico. Tras lanzarse en junio de 2020 en la Universidad Complutense de Madrid, recopiló resultados preliminares muy significativos. Los roles de género en el trabajo académico se agravan durante el confinamiento: las mujeres afirmaron dedicar más tiempo a la preparación de clases y a la atención de estudiantes y los hombres a escribir y enviar para publicar trabajos o artículos.

Vacunas contra el COVID

El talento investigador requiere(y se nutre) de hombres y mujeres. Quedó sobradamente demostrado, de nuevo, en la veloz carrera por el desarrollo de una vacuna contra el COVID. Chen Wei, Kizzmekia Corbett y Sarah Gilbert son los nombres de tres mujeres que lideraron equipos de investigadoras en China, EEUU y Reino Unido y que están detrás del desarrollo de las principales vacunasSin embargo, el reconocimiento sigue sin ser acorde a los méritos por géneros. Entre otras razonas para reivindicar y luchar (juntos) este 8M.

Medallas Pardo Bazán

Por otra parte, ayer mismo se conocía que la Xunta quiere realizar la entrega de las Medallas Pardo Bazán, galardón del Ejecutivo autonómica a las entidades y personas que trabajan por la igualdad, el próximo lunes 8 de marzo en el Pazo de Meirás, recientemente recuperado para patrimonio público tras el litigio mantenido con los herederos del dictador Francisco Franco.

El Gobierno gallego aseguró que ha solicitado al Estado celebrar este acto en los jardines de Meirás “por su simbolismo y vinculación” con la escritora que da nombre a los galardones y que “luchó por la igualdad en sus tiempos”.

Estas medallas, creadas en el año 2019, reconocerán este año el trabajo a favor de la igualdad de la Federación Provincial de Mulleres Rurais de Ourense (Femuro) y de la Asociación Rede Mulleres Vecinais contra os Malos Tratos de Vigo. Además, también recaerá este premio, a título póstumo, en la expresidenta de la Casa Galicia Japón, Megumi Shiozawa, fallecida el pasado mes de marzo. La Asociación Mulleres Vecinais Contra os Malos Tratos de Vigo atiende las demandas cotidianas de las mujeres, especialmente mediante la intervención directa con aquellas que sufren violencia de género. La Xunta explica que esta entidad pone el foco “en la importancia del acompañamiento social” de las víctimas y en “su recuperación psicosocial y laboral”.