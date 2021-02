Víctimas colaterales del COVID

El COVID-19 tiene otras víctimas que, aunque no se contabilizan diariamente, van engrosando también las estadísticas de decesos en España porque, paralelamente a los contagios de SARS-CoV-2, hay otras patologías que continúan irrumpiendo en la vida de miles de personas cada día, trastocando planes y sesgando vidas. Antes de que estallara la pandemia, la Sociedad Española de Oncología Médica calculaba que el número de nuevos casos de cáncer diagnosticados en España en 2020 alcanzará los 277.394, cifra muy similar a la de 2019.

Sin embargo, la crisis sanitaria no es la época más propicia para enfermar, si es que alguna lo es. Los diagnósticos y los tratamientos se están demorando, lo que en una patología como el cáncer puede suponer la diferencia entre sobrevivir o sucumbir a la enfermedad, Esta no es una impresión subjetiva de pacientes y familiares, sino una advertencia que lanzan desde hace tiempo diferentes sociedades médicas y científicas. Los enfermos no covid son las víctimas colaterales de una pandemia que continúa teniendo a jaque a todo el planeta.

La crisis sanitaria sorprendió a Cruz Losada Gutiérrez cuando iba a iniciar las sesiones de radioterapia, que tuvieron que aplazarse, aunque este retraso en el tratamiento no fue lo peor. A Cruz le diagnosticaron cáncer de vejiga a principios de verano de 2019. Tras unos tres meses de quimioterapia, el tumor se redujo lo suficiente como para poder ser operado, por lo que entró en quirófano. La intervención fue un éxito, ya que se consiguió extirpar la masa cancerosa y Cruz, de 59 años, volvió poco después a su casa de Ponteareas. Se recuperaba con la misma decisión con la que se empeñó en vencer la enfermedad.

“Yo hablaba con mi tumor. Le decía que fuera cual fuera el final, acabaría con él”

Y así fue. Sin embargo, Cruz tuvo una serie de complicaciones que tardaron en detectarse a causa de los cambios impuestos por la pandemia en el sistema de salud. La primera fue una infección urinaria, que terminó pasado a la sangre y por la que tuvo que ser hospitalizada durante diez días. Pero hasta que no fue detectada, a través de un análisis de sangre que encargó una especialista del servicio de Oncología, Cruz pasó un auténtico vía crucis en plena recuperación postoperatoria, con varias visitas al servicio de urgencias de su centro de salud. “Como me entraban sudores y fiebre intermitente, me hacían una PCR y como daba negativo, me mandaban a casa”, explica. En total, le realizaron dos PCR y un test de antígenos. Todos con idéntico resultado: negativo en COVID-19 y vuelta para casa.

Cruz está convencida de que si su médico de cabecera la hubiera examinado en consulta la infección se hubiera detectado antes y no hubiera llegado a la sangre.

“Ya no son solo los síntomas que puedas contar que tienes. En la cara se ve cómo estás y yo estaba muy mal"

Poco tiempo después, Cruz sufrió una obstrucción intestinal y la historia se repitió, exceptuando las PCR, ya que en esta ocasión no presentó fiebre, pero los vómitos se convirtieron en el pan de cada día. Notaba, además, que un año después de ser operada, en vez de ir recuperando fuerzas, iba perdiendo energía. Tampoco esta vez fue citada en consulta. “Me hacían análisis y a casa. Así estuve como dos meses. Fue desastroso”, recuerda.

A través de la psicóloga de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) de Vigo consiguió ponerse en contacto con el servicio de hospitalización a domicilio. “Vinieron a verme y me remitieron a urgencias”, explica. Fue operada ese mismo día. Durante esa intervención, los cirujanos detectaron una masa, de la que va a ser tratada en los próximos días.

Desde que empezó la pandemia 🧐 nuestro Equipo de Atención Psicosocial a pacientes avanzados y familiares de Vigo y la zona sur de la Provincia (#EAPS), impulsado por @FundlaCaixa , ha atendido a más de 1.600 enferm@s avanzad@s y sus familiares.



#enfermedadesavanzadaslacaixa — aecc Pontevedra (@aeccPontevedra) 25 de febrero de 2021

Estuvo ingresada veinte días y asegura que desde la cama del hospital se percibía en qué momento se encontraba la curva de la pandemia. Ya no solo porque no pudieran tener visitas, algo que hace más dura aún la situación del enfermo, sin una mano querida a la que agarrarte en los momentos de incertidumbre, sino por el ambiente. “Sabía como estaba la situación fuera por el ambiente. Cuando fue el pico de esta tercera ola el personal estaba estresadísimo y, además, nos cambiaron una vez de planta para que la nuestra la ocuparan enfermos covid. La última semana, aunque seguíamos sin poder tener visitas, la situación mejoró; estaba todo mucho más tranquilo”, recuerda.

Seguir luchando

Ahora, de nuevo en casa, donde regresó hace apenas tres semanas, Cruz centra sus esfuerzos en fortalecer su sistema inmunológico para retomar el tratamiento lo más fuerte posible, cuidando su alimentación, y en no dejarse llevar por la incertidumbre, aunque reconoce que no siempre es posible.

“El cáncer es pernicioso y cuando te lo comunican es un auténtico mazazo, te parte por la mitad."

"Luego empiezas a preguntarte por qué tú si nunca has fumado y llevas una vida más o menos sana, aunque después te das cuenta de que en realidad es por qué no, porque hay muchas personas en la misma situación. Lo malo que también tiene esta enfermedad es que como no puedes saber si se va a reproducir o no, tienes esa duda siempre y eso que ahora la oncología está súper modernizada”, afirma.

Ante la falta de respuestas ante tantas incógnitas, el estado de ánimo se sube en un tiovivo del que no siempre es fácil apearse. Cruz encuentra la inyección de ánimo que precisa en los momentos de “bajón”, en su familia y sus amigos, pero también en la AECC de Vigo, cuyo trabajo conoció a través de una cuñada, que tuvo cáncer de mama. “El estado de ánimo es muy importante. Hay que aprender a vivir el día a día, a no dejarte vencer por el desánimo. El cáncer te cambia la perspectiva”, afirma.

A causa del COVID-19, Cruz ha reducido sus contactos sociales. “Intento que no venga nadie a casa. En Navidad no nos reunimos la familia, pero a mi hija tengo que verla cuando viene de la universidad, con a la FFP2 siempre puesta y manteniendo las distancias”, explica.