¿Por qué no repetir el 8-M los aplausos desde el balcón del confinamiento?

Hasta ayer por la tarde, en el mapa de la plataforma en la web figuraban 27 convocatorias en Galicia. Para saber el lugar y hora, hay que poner el cursor encima. En Compostela, figuran cuatro concentraciones para el próximo viernes.

Además, al igual que los sindicatos CIG y CUT Galegas 8M convoca una huelga general de 24 horas de cuidados, consumo, estudiantil y laboral en Galicia. A esto se suma una iniciativa desde los hogares, colgar del balcón el uniforme de trabajo, el mandil o bata el día 8 de marzo. Este año quieren concienciar sobre cómo está impactando la pandemia en la vida de las mujeres bajo el lema “Sen coidados, non hai vida”.

La Comisión 8M convoca cuatro concentraciones de hasta 500 personas en el centro de Madrid para el lunes 8 de marzo, Día de la Mujer.



Aseguran que cuentan con un "exhaustivo protocolo" para garantizar que se cumplen todas las medidas de seguridad.https://t.co/ZIevHAVmRp pic.twitter.com/1IGrsxOSkR — EFE Noticias (@EFEnoticias) 26 de febrero de 2021

No obstante, expertos como África González o Juan Gestal consideran que convocar concentraciones no sería lo idóneo. “Creo que se puede celebrar pero de otra manera, sin necesidad de exponerse nadie a poder contagiarse del virus. No creo que deba celebrarse una concentración, con la tasa tan alta de personas aún infectadas, con pocas aún vacunadas. Galicia ha tenido un nivel muy bajo de infección en las primeras olas y hay muy poca gente aún inmunizada”.