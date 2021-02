Personas sin amor propio

Existen personas que transforman el egoísmo en violencia verbal y no se cortan un pelo. ¡Menuda trifulca tenían montada un chico y una chica! No encajar la idea de una separación nos hace vivir un imperativo constante de insistencia. “Joder, déjame en paz y no me persigas más”. “Deja de llamarme mil veces por teléfono”. “No reduzcas el universo a mí”. Son frases que se dijeron (y otras tantas más) que no repito. Qué de personas son la contradicción que evidencia la falta de amor propio. Ser pesados e insistir (opinión subjetiva) es no tener la constancia duradera de la voluntad. No podemos obligar a nadie a estar con nosotros; lo auténtico se construye en libertad, y las personas que no lo respetan son egoístas.

Somos el valeroso gesto que renace y jamás deberíamos ser el capricho del histrionismo. Las personas que están a nuestro lado no son nuestros rehenes; aunque en un principio parezca trágico, es importante, dejar marchar a todos aquellos (que por lo que sea, ya no desean estar con nosotros) y ven en los finales un nuevo comienzo. Pretendemos satisfacer el amor ajeno sin tener amor propio. Mal asunto, señores, mal asunto.