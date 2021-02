La pandemia golpea (otra vez) a la generación Y

Óscar lleva luchando diez años, tres licenciaturas y cinco idiomas después, para tener un sueldo fijo. Es un millennial, que pertenece a lo que se conoce hoy como ‘generación Y’. Y las cosas no les están siendo fáciles a los nacidos a principios de los 90. Tanto es así que, tras el señalamiento público de un colectivo (los jóvenes) por incumplir las restricciones del COVID, el presidente del Gobierno acaba de reconocer en plena comparecencia en el Congreso esta semana, que ellos han sido golpeados, no una, sino ya dos veces, por los ganchos de la crisis. No es que no quieran es que no pueden. La piedra del Sísifo del siglo XXI.