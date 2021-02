La publicación de una fotografía y las críticas que saltaron a raíz de esa imagen corrieron como la pólvora en redes sociales como Facebook y a través del Whatsapp. En la imagen se ve a sanitarios inoculando dosis de vacunas anti COVID en plena calle de la localidad asturiana de Luanco, al menos, a una mujer. El Ayuntamiento llegó incluso a pedir explicaciones al área sanitaria III para conocer los motivos por los que se está vacunando en plena calle a mayores de 80 años, vinculada a la campaña de inoculación de grandes dependientes. El centro de salud de Luanco es uno de los puntos designados por el área sanitaria III para la vacunación como ocurre con el pabellón de La Magdalena y el Hospital San Agustín de Avilés.

Si muchas personas criticaron la vacunación en plena calle "teniendo cerca el centro de salud", otras salieron en defensa de los sanitarios y explicaron los posibles motivos de esa acción. "Para no tirar las dosis de Pfizer, que es muy complicada la conservación y una vez abierto el vial, ya no se puede trasladar... muchas veces tendrá que pasar eso ya que una vez abierta se tiene que usar. Si van a domicilios de grandes dependientes que no pueden acercarse al centro de salud, (los sanitarios) procuran buscar a personas para que se acerquen a esos domicilios y así aprovechar la vacuna, como no se puede subir a los domicilios pues lo tienen que hacer en la calle", expresó una luanquina en las redes sociales para después añadir: "Los sanitarios hacen lo que pueden para que no se pierda ni una sola dosis, porque con cada una de ellas se puede salvar una vida".