Más guapos en tiempos COVID: crece la demanda de tratamientos de cirugía estética

Los expertos no dudan: la pandemia ha impulsado el número de intervenciones de cirugía estética en el país, también en Asturias. La razón: “Debido al teletrabajo, a pasar más tiempo en casa y a dedicar más tiempo a las redes sociales, la gente se compara con las modelos e ‘influencers’ y decide hacerse las operaciones que están de moda, bien sea aumentarse los labios, la bichectomía (reducir la grasa de las mejillas) u operaciones de nariz, ya que con la mascarilla no se nota ni la hinchazón ni los hematomas. Como la gente no viaja, apenas se sale y los centros médicos y estéticos son de los pocos negocios que están abiertos, la gente opta por operarse ahora e invertir su dinero en ello para verse mejor y ser una persona nueva cuando finalice la pandemia”, constata la psicóloga Mayte Rodríguez.