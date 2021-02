La nevera, una trampa peligrosa en pandemia

No solo se come para saciar el hambre. La ansiedad, la tristeza, la ira, la soledad y el aburrimiento también pueden provocar un apetito voraz, que no es físico, sino emocional. Los cierres perimetrales, el confinamiento, la menor movilidad y el alejamiento social debido a la pandemia están poniendo en jaque la salud mental, disparando los trastornos mentales y reforzando ciertas conductas negativas, algunas relacionadas con la alimentación. Una de ellas es el comer emocional, una respuesta frente a situaciones estresantes que puede desembocar en obesidad, la gran pandemia del siglo XXI.