Seis autonomías inician la desescalada y Galicia apuesta por “mucha precaución” hasta mayo

Es el caso de Madrid (669), Aragón (510) y Castilla-La Mancha (577). ¿Y la comunidad gallega? Habrá que esperar a la reunión del Comité Clínico del lunes, pero por las declaraciones del titular de la Xunta, Alberto Núñez Xunta, de esta semana, podría haber alguna relajación de las medidas, pero “no de todas”. El lunes, el líder gallego adelantó “algún respiro” y ayer aseguró que será la evolución de la pandemia la que marque si a partir del 17 de febrero, cuando se termina el plazo de vigiencia de las actuales restricciones, se elimina “algo o mucho”. En todo caso, remarcó que la apertura será “gradual”, pues aún quedan dos meses de mucha precuación y rigor”, hasta que estén inmunizados todos los mayores de 80 años. “No habrá decisiones precipitadas”, remarcó.

Tres autonomías con más casos que aquí levantan restricciones en la hostelería | Feijóo da a entender que eliminará alguna prohibición la próxima semana pero la apertura será “gradual y prudente”

Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia y Cataluña son la avanzadilla de la desescalada, aunque el Gobierno de España y también la OMS tienen sus dudas sobre la relajación de restricciones. Ayer mismo la Organización Mundial de la Salud (OMS) advertía a España en contra de una relajación precipitada de las restricciones. “En España las tasas de transmisión se mantienen muy altas. El virus se beneficiará de cualquier oportunidad”, aseguraba una de sus portavoces, Catherine Smallwood. Por su parte, Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, apuntaba: “La desescalada tiene que estar muy vigilada y unida a la evolución de la pandemia. Tenemos que tener claro que esto no se ha acabado, hay que tener mucho cuidado con lo que hacemos”. En cuanto a la reapertura de la hostelería sentenciaba: “En las comunidades con cierre del interior de los bares, el descenso de contagios es el doble”.

Madrid alarga el toque de queda una hora

Madrid decidirá hoy retrasar una hora el toque de queda, hasta las 23.00 h, y la apertura de la hostelería y los comercios más allá de las 21.00 h. “Queremos levantar restricciones cuanto antes porque sabemos el daño que están generando a la economía”, explicó el vicepresidene, Ignacio Aguado.

Paseos al exterior en las residencias catalanas

Los ancianos y personas con discapacidad que viven en Cataluña en residencias sin brotes de COVID podrán salir al exterior de estos centros para pasear y también hacer salidas de uno o dos días para estar con la familia a partir de mañana. No obstante, los familiares que recojan a los residentes no podrán entrar en los centros. Desde mañana, también abrirán las librerías en la comunidad catalana.

Apertura de bares con código QR en Castilla-La Mancha

Desde hoy y tras 26 días de cierre de la hostelería, en Castilla-La Mancha reabre la hostelería a un tercio del aforo y hasta las nueve de la noche. Eso sí, los clientes deberán descargarse un código QR para facilitar su rastreo, en caso de que haya contagios en el local. Las superficies comerciales podrán abrir también a un tercio de su aforo hasta las doce de la noche. Y también se permite la movilidad entre municipios y provincias de la comunidad.

Extremadura levanta el cierre perimetral de municipios

También desde hoy Extremadura levanta el cierre de la hostelería, que podrá abrir hasta las seis de la tarde con un aforo del 40% en el interior de los locales. Además se permiten visitas a museos, salas de exposición y se levanta el cierre perimetral de municipios de menos de 3.000 habitantes.

Aragón: vuelve la actividad no esencial en Huesca

El Gobierno de Aragón ha levantado el confinamiento perimetral de varios municipios y en la provincia de Huesca ha autorizado la apertura de todas las actividades no esenciales hasta las ocho de la tarde todos los días de la semana.

Más bares abiertos y más movilidad en Murcia

Desde el miércoles, los bares de 16 municipios más de la comunidad volvieron a abrir. Prestan servicio al 75% de su ocupación, pero solo para personas convivientes. Ya son así 20 los municipos con la hostelería abierta y en ellos vive el 22 por ciento de la población. También se ha eliminado el cierre perimetral en estos consistorios.

“Una parte muy significativa de la explosión de contagios que se produce en la tercera ola es consecuencia de la mutación del virus y de que esta cepa (la británica) se está convirtiendo en predominante”, defendió ayer el presidente de la Xunta. Con este argumento, intenta desmontar la acusación de la oposición de ser el responsable del a nueva ola de contagios por “intentar salvar la navidad”. Alberto Núñez Feijóo expuso ayer que en Galicia “al menos el 50% de los virus secuenciados son de la cepa británica”. La comunidad ha confirmado 41 casos y solo secuencia aquellos casos sospechosos por falta de aparatos para acometer esta labor.

Feijóo insistió: “Si no hubiese mutado el virus, la situación en la que estamos sería menos preocupante. Pero el virus ha mutado y ya estamos comprobando que al menos el 50 por cien del virus es una mutacion de la cepa británica”. Un día antes el conselleiro de Sanidade, Julio García Comesañan, explica que no se podía dar un porcentaje de la presencia de la variante inglesa en la comunidad porque no se había secuenciado suficientes pruebas.

“No entiendo cómo un doctor con responsabilidades en un hospital puede hacer unas declaraciones tan desafortunadas; la vacuna es la única esperanza” Alberto Núñez Feijoo - Presidente de la Xunta

Por otra parte, Feijóo calificó de “profundamente desacertadas” las declaraciones de Carlos Gónzalez Cueta, jefe de servicio de Alergología en el CHUO, poniendo en duda la vacuna contra el COVID. “No podemos entender cómo profesionales graduados en Medicina, con titulo de especialista, incluso jerárquicamente con la mayor responsabilidad de un servicio en el hospital puede hacer estas declaraciones. La Consellería de Sanidade las está estudiando por si son constitutivas de un expediente informativo. Veremos y actuaremos en consecuencia”, apuntó.