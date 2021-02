“El asombro y la lentitud son la madre del conocimiento”

Ha vuelto la escritura maestra. Era comprometido tras “Lluvia fina”, “La vida negociable” y “El balcón en invierno”, por citar solo tres de sus últimas grandes obras, pero Luis Landero se ha vaciado en “El huerto de Emerson”. “Es un libro profundamente sincero, donde me he movido con mucha libertad”, reconoce en su céntrica casa madrileña en una conversación presencial con mascarilla y la distancia reglamentaria. Está satisfecho, no lo oculta, y no es vanidad, porque uno de los mejores escritores no la necesita, y menos ahora que “te vas haciendo más escéptico y más atrevido”.