A mediados de la próxima semana “puede” haber “algún respiro” en las restricciones impuestas desde el 27 de enero para contener la tercera ola del coronavirus. Así lo adelanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. ¿Por qué se podrían relajar algunas limitaciones? Porque ha caído de forma importante el ritmo de contagios. La tasa de positividad cayó al 4,5% con 526 nuevos casos, cuando la semana pasada rondaba el millar de infectados nuevos cada día. En cuatro días, cayeron los nuevos contagios a la mitad.

Veinticuatro horas antes, la tasa de positividad era del 7% y por primera vez desde el 24 de diciembre Galicia baja del 5% que marca la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar por controlada la pandemia.

El alivio será, en todo caso, parcial porque “la presión hospitalaria continúa siendo alta”, avanzó ayer Feijóo, quien también apuntó que hoy se reunirá el Comité Clínico, en que la Xuna y un panel de expertos analizan la evolución de la pandemia y deciden si incrementar o no las restricciones. En la sesión de trabajo de la tarde de hoy, solo se estudiará la evolución del coronavirus “municipio por municipio” y qué puede pasar en las próximas semanas.

Las restricciones vigentes desde el 27 de enero (cierre de la hostelería, los comercios con la verja bajada desde la seis de la tarde, gimnasios, cines y museos clausurados, ...) llegan precisamente a su fin el próximo 17 de febrero, pero entonces Feijóo había advertido que se podrían prolongar si no las medidas no resultaban efecto y no se lograba contener la tercera ola.

¿Cuáles son los datos que, de seguir así, permitirían “algún respiro? Pues hay luces y sombras. La tendencia a la caída en los contagios se consolidaba ayer, pero la situación en los hospitales vuelve a agravarse: repuntan los pacientes en UCI y también los que están en planta. En las unidades de cuidados intensivos se encontraban, de acuerdo al último informe del Sergas, un total de 254 personas, seis más que el día anterior y un nuevo récord absoluto; mientras que en camas convencionales había 37 enfermos más, hasta los 1.063.

Eso sí, los casos activos caen con fuerza, en 720, para quedarse en los 19.246, por segundo día consecutivo por debajo de los 20.000. En las últimas 24 horas se detectaron 526 nuevos casos. Es una bajada importante, pero también los fines de semana suelen realizarse menos test.

Los pacientes diagnosticados con COVID-19 caen en todas las áreas sanitarias de manera bastante homogénea, de forma que A Coruña, pese su notable mejora, sigue siendo la que suma más infecciones activas, un total de 5.161. Además, sus hospitales son, de largo, los que registran una situación más acuciante, con un tercio de todos los pacientes en UCI de Galicia, un total de 85. Aunque Vigo tiene más casos activos (3.146, unos 200 más) que Santiago, el área de la capital gallega presenta un panorama peor en sus unidades de cuidados intensivos, con 47 ingresados, frente a los 29 de los hospitales olívicos.

En el total de casos activos Pontevedra se sitúa en cuarto lugar, con 2.483, mientras que tiene 21 pacientes en UCI Le siguen Ourense (2.096 casos y 20 pacientes en unidades de críticos), Lugo (1.767 y 29, respectivamente) y Ferrol, con 1.661 contagios activos y 23 personas en las UCI.

Los fallecidos en Galicia se acerca a los 2.000. La Xunta comunicó ayer 21 fallecimientos (4 de ayer, 12 del día 7, tres del día seis y uno del día cinco y otra del 31 de enero). Son ya 1.988 muertes por COVID en Galicia.

La oposición pide a Feijóo “prudencia y no apurarse” a levantar limitaciones

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, pide prudencia y apela a “no bajar la guardia”. Al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, le demanda que “no se precipite” de cara a la Semana Santa para “no cometer los mismos errores” que durante la Navidad, cuyas reuniones festivas desataron la tercera ola de la pandemia. La dirigente nacionalista exige “pasos firmes y seguros” para acabar con la tercera ola. “Es muy importante no precipitarse y no cometer los mismos errores en la gestión del COVID”, apuntó la líder del Bloque y señaló el “tremendo error” que cometió Feijóo “cuando dijo que había que salvar la Navidad”. Pontón volvió a solicitar que se “refuerce” la Atención Primaria, que tiene “menos recursos que hace 12 años”, a través de un plan dotado con 200 millones. Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, abogó por “mantener restricciones” las semanas que “sea necesario” para evitar un repunte de los contagios por COVID, toda vez que la situación “sigue siendo muy preocupante” en los hospitales. Gonzalo Caballero pidió “prudencia”: “Tenemos que ser conscientes de que para ganar la batalla al virus no podemos bajar la guardia, tenemos que estar a la altura y mantener el nivel de restricciones a lo largo de las próximas semanas”. El dirigente socialista defiende que las restricciones son necesarias” porque “la estrategia” de Feijóo “de salvar la Navidad fracasó“.