Las series rodadas en Galicia enganchan a millones de espectadores de 200 países

Las series de televisión rodadas en Galicia total o parcialmente se están convirtiendo en los agentes turísticos perfectos para exportar el paisaje y el Galician Way of Life (modo de vida). Millones de personas en más de 200 países del mundo han conocido las termas romanas de Bande, las vistas sobre la Ribeira Sacra o el hermosísimo instituto de Celanova gracias a “El desorden que dejas”, disponible en Netflix.

También un número astronómico –aunque las plataformas se niegan a dar datos concretos– está peregrinando mentalmente por el Camino de Santiago, disfrutando de la imponente fachada de la Catedral o bañándose con la imaginación en la idílica playa de Langosteira en Fisterra con los protagonistas de “3caminos” en Amazon Prime Video.

Y qué decir, de las imágenes del Concello de Vedra y sus bosques de “O sabor das margaridas” en su primera temporada en Netflix donde figuró entre las series más vistas en Reino Unido e Irlanda.

Actúan como revistas turísticas

Con muchos países confinados o con ‘reclusiones’ voluntarias o forzadas en los hogares, las series son nuestros vehículos para viajar o las revistas turísticas con las que anotamos posibles destinos para cuando todo esto acabe.

“Este fenómeno de series que viajan alrededor del mundo gracias a las plataformas está dando a conocer una tierra que tiene un gran potencial turístico que hay que hacer llegar a la gente”, explica Ghaleb Jaber Martínez, guionista de “O sabor das margaridas”.

“Si nos fijamos en nuestros homólogos norteamericanos –prosigue– durante muchos años han sido los predominantes a la hora de exportar producto audiovisual. Todos conocemos prácticamente los estados de Estados Unidos de Norteamérica a pesar de que nadie o casi nadie lo habrá estudiado en el colegio. Eso es gracias al audiovisual, a las series y películas”.

Por ello, lanza una propuesta para este siglo XXI: “Es hora de que Galicia y el audiovisual español consigan este modelo y exporten a través de nuestras series y películas un país, una forma de vivir, unos paisajes para que la gente tenga ganas de venir a conocernos, tanto por nuestras historias como por lo que ofrece esta tierra”.

Emma Lustres, la productora coruñesa y de O Grove que ha impulsado buena parte de las películas gallegas comerciales de éxito en los últimos años (“Celda 211”, “Cien años de perdón”, “El desconocido”) y que recientemente ha pasado a desarrollar series como “La unidad” o “El desorden que dejas”ratifica que “a día de hoy, una de las herramientas de marketing de cualquier país para tener una presencia en el mundo es el audiovisual”.

Industria

En Galicia, no se comenzó ayer a realizar series televisivas. Es de todos sabido que la existencia de la TVG y la necesidad de dotarla de contenido de ficción empujó a conformar una industria audiovisual que ha ido pasando por momentos más o menos luminosos. El actual es el equivalente a la ciudad de Vigo con el alumbrado navideño.

“Lo que pasa ahora –explica Lustres– es que hay varias series gallegas que se están viendo en muchos países como “3caminos” o “El desorden que dejas” que se ha estrenado en 190 países siendo éxito rotundo en varios. Ha sido número 1, número 2 o número 3 en la plataforma en varios países de Europa y América como Estados Unidos, Francia, Brasil o Argentina. La han visto varios millones de personas de fuera de España.Eso ayuda a ponernos en el mapa”.

Zamparse así el mercado no es lo normal, avisa la productora galleta: “Las series se hacen con el objetivo de que funcionen en España y si funcionan fuera no es habitual”.

Alcance de la atracción turística

Otra cosa es determinar el alcance de esa atracción turística en un futuro. “Eso es difícil de calcular”, opina pero “es un hecho que está sucediendo. A mí, varias personas del extranjero me han dicho: ‘En cuanto acabe el confinamiento, nos vamos para Galicia’. También me han comentado incluso desde Los Angeles lo bonita que es, lo bien que vivimos aquí. Esto me gusta. “El desorden que dejas”pone a Galicia en el mapa mundial, en muchas casas de este planeta. Y me chifla que dé una imagen muy molona” de la comunidad”, añade.

Ghaleb por su parte añade que “ahora es momento de estar en casa, de mucho consumo televisivo y literario. Estas series de altísimo nivel pueden ayudar a que turistas de todo el mundo se planteen, superada esta pandemia, el venir y conocernos para sentirse más cerca de esas historias que tanto les han gustado”.

El nuevo concepto del audiovisual

Lustres, por su parte, incide en el nuevo concepto del audiovisual hecho desde Galicia:“Ahora, estrenas para el mundo entero. Es muy satisfactorio, da vértigo, tiene efecto positivo para la cultura Galicia y, además, es positivo dar la imagen de un sitio que apeteza venir a ver”.

En el caso de “El desorden que dejas” –un thriller con una profesora que llega a un pueblo gallego para dar clase a un instituto y sustituir a otra docente que falleció– las localizaciones se encuentran en Celanova, Allariz, Ribadavia y A Coruña.

Thriller también es “O sabor das margaridas”. “Es el género que más está despuntando en Galicia y en él hay un subgénero que es el triller paisajístico que tanto se puede aplicar a “Hierro” como a “El sabor delas margaritas” o “El desorden que dejas”, no dejan de ser historias pequeñas, locales, con gran potencial emocional que retratan un entorno maravilloso”, señala Ghaleb Jaber.

Este guionista recuerda cómo debido a “O sabor das margaridas” el algoritmo de Netflix reconoce el gallego entre sus idiomas. La segunda temporada llegará pronto a Netflix, mientras el equipo sueña con una tercera. “Ya la tenemos en la cabeza, otra cosa es que nos la dejen hacer”, puntualiza.